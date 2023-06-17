حظك اليوم.. جميع الأبراج المائية السبت 17 يونيو 2023

قدم الخبراء بموقع "womenshealthmag" حظك اليوم السبت 17 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج السرطان:

السرطان هو أول برج في الأبراج المائية، وهو يمثل الأمان والحنان والانتماء، فهذا البرج يحب الأسرة والمنزل والذكريات، ويستمتع بالرعاية والحماية والإخلاص.

على صعيد العمل، سيكون اليوم مهمًا لبرج السرطان، فهو سيحصل على فرص للتغيير والنمو في مجاله، حيث سيظهر هذا البرج حنكته وإبداعه في تنفيذ المشاريع المطلوبة منه، وسيحظى بدعم وتشجيع من حوله.

وعلى صعيد الحب، سيكون اليوم رائعًا سيشعر بالحب والانسجام مع شخص يشاركه نفس التفكير والشعور، وسيكون هذا البرج شريكًا رقيقًا وحنونًا، يقدم الحنان والولاء لمن يحب، لكنه عليه أن يكون أكثر اتزانًا وصبرًا، وأن يتجنب التقلب.

على صعيد الصحة، سيشعر بالصحة والسلامة، لكنه عليه أن يولي اهتمامًا لصحته المزاجية والمناعية، فهو قد يعاني من بعض المشاكل المتعلقة بالمزاج أو الحساسية، فعليه أن يحافظ على نظام غذائي صحي ومتوازن، وأن يمارس الرياضة بانتظام، وأن يخفف من التوتر والقلق.

برج العقرب:

العقرب هو ثاني برج في الأبراج المائية، وهو يمثل التحول والغموض والقوة، وهذا البرج يحب التغيير والتحدي والسيطرة، ويستمتع بالبحث والكشف والتأثير، لكنه أيضًا يحب التكتم والانتقام والشغف.

على صعيد العمل، سيحصل على فرص للتغلب على المصاعب والمنافسة في مجاله، سيظهر هذا البرج شجاعته وإصراره في تحقيق أهدافه، وسيكسب قوة ونفوذ من حوله، لكنه عليه أن يكون أكثر تعاونًا وتفهمًا، وأن يتجنب التسلط أو التآمر.

على صعيد الحب، سيشعر بالحب والشغف مع شخص يشاركه نفس الفكرة والإحساس، سيكون هذا البرج شريكًا جذابًا ومغرٍ، يقدم التغير والإثارة لمن يحب.

برج الحوت :

هذه الفترة تسلط الضوء على أهمية تحمل المسؤولية عن أفعالك وقراراتك، ويمكن أن يجلب لك الحاجة إلى العزلة والاستبطان، مما يشجعك على الانسحاب من الضغوط الخارجية والتركيز على النمو الداخلي والوعي الذاتي.

صفات الأبراج المائية:

الأبراج المائية هي السرطان والعقرب والحوت، وهي تتميز بالحساسية والعاطفة والإحساس، فهذه الأبراج تحب الشعور والتعبير والتجربة، وتستمتع بالخيال والروحانية والإبداع، لكنها أيضًا قد تكون متقلبة وسريعة البكاء ومتضررة.