الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدء عزاء الكاتب الراحل حمدي أبو جليل في مسجد الرحمة بوسط القاهرة

عزاء حمدي أبو جليل
عزاء حمدي أبو جليل

بدأت منذ قليل، مراسم عزاء الكاتب الراحل حمدي أبو جليل في القاهرة، في مسجد الرحمة بشارع صبري أبو علم بوسط القاهرة.

وحضر العزاء عدد كبير من الوسط الثقافي والفني المصري والعربي، وسط تجمع كبير من الأهل والأصحاب الذي افتقدوا رحيله.

وشيع جثمان الكاتب القدير حمدي أبو جليل، في قرية صقر أبوجليل بالفيوم.

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من هو حمدى أبو جليل؟

كاتب مصري، من مواليد محافظة الفيوم 1967، من جذور بدوية مصرية، حصل علي عددٍ من الجوائز الهامة منها جائزة نجيب محفوظ عام 2008.

وفازت روايته "الرجال الذين ابتعلوا الشمس" فى نسختها الإنجليزية، بجائزة سيف بانيبال الأدبية للترجمة، مناصفة مع الكاتب محمد خير.

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صدر له العديد من المؤلفات الأدبية منها:

أسراب النمل "مجموعة قصصية، 1997": 

وهى مجموعته القصصية الأولى، وأشياء مطوية بعناية فائقة مجموعة قصصية، فازت بجائزة الإبداع العربية سنة 2000.

رواية “لصوص متقاعدون”: 

هى روايته الأولى صدرت عام 2002 وترجمت للانجليزية والفرنسية والإسبانية.

رواية الفاعل:

فازت بجائزة نجيب محفوظ سنة 2008، وترجمها روبن موجر بعنوان «كلب بلا ذيل» (بالإنجليزية: A Dog with no Tail)‏، وصدرت الترجمة عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2015.

الكاتب المصري الوسط الثقافي رحل عن عالمنا الأديب حمدي أبو جليل الروائي حمدي أبو جليل

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