أحمد زايد: السوشيال ميديا ذات تأثير سلبى ملحوظ على الهوية الوطنية

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ومقرر المحور الثقافي بالحوار الوطني، إن التكوين النفسي الصحيح يستطيع مقاومة الغزو الثقافي، وذلك لأن الشباب الآن رجال ونساء يسعون جاهدين إلى تقليد ملابس الغرب، كما أن المبالغة في ارتداء الأشياء الثمينة أحد أشكال الغزو الثقافي.

الهوية الوطنية

وأكد الدكتور أحمد زايد، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن وسائل التواصل الاجتماعي من أكثر الأشياء التي تؤثر على الهوية الوطنية، حيث تمنح تلك الوسائل للمواطنين مساحة غير محددة من الحرية غير المنضبطة.

تأثير السوشيال ميديا على الهوية

وأضاف في حديثه، أن هذه الحرية غير المنضبطة للسوشيال ميديا يتم استغلالها من أجل التأثير على قوة وثقافة الشباب، خاصة وأن بعض الشباب لا يستخدمون السوشيال ميديا بشكل عقلاني.

وتابع: "وسائل التواصل الاجتماعي الموجه تأخذ الشباب إلى طريق معاكس لطريق الدولة".