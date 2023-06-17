"شكرا يا ريس".. رسائل الموطنين عن مد فعاليات مبادرة كلنا واحد (صور)

"هنا مصر اللي عشقناها".. بهذه الكلمات علق عدد من المواطنين على مد فعاليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الـ23، والتي تم إطلاقها برعاية الرئيس السيسي لمدة شهرين بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 60%.

وقال أحمد عبد الرازق، مدير فرع سوبر ماركت كبيرة: "أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه سمح لينا بمساحة علشان نشارك ولو بحاجة بسيطة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري".

وقال أحمد الفرجاني، مدير سلسلة ماركت الفرجاني: "أحنا مستمرين في تقديم التخفيضات على السلع ضمن المبادرة بخصومات تصل إلي 60%".

وقالت أحدى الفتيات: "أنا تفاجأت من الأسعار والخصومات الموجودة في مبادرة كلنا واحد التي وصلت لأكثر من 50%".

وقالت أخرى: "إن مبادرة كلنا واحد الأسعار فيها مختلفة وأرشحها للمواطنين"، وقالت أخرى إن المبادرة مكنتني من شراء بعض المتطلبات أكثر من المعتاد؛ بسبب معقولية الأسعار، وطالبت أخرى أن يتم تعميم المبادرة على بعض السلع الأخرى.

وتواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الـ23 برعاية رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع المتنوعة بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 60%.

وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وثورة الـ30 من يونيو، قررت الوزارة مد فعاليات المبادرة لمدة شهرين إضافيين ليتمكن المواطنون من تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم من مختلف أنواع السلع بالتخفيضات المعلن عنها.

وتتوفر السلع بـ28 سلسلة تجارية كبرى يصل عدد فروعها إلى 1211 فرعًا على مستوى الجمهورية، وموضحة على موقع وزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى 4 معارض رئيسية يشارك بها كبار التجار والموردين بسلع متنوعة.

وتواصل منظومة "أمان" مشاركتها في مبادرة كلنا واحد بتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بأنحاء الجمهورية.

وللتخفيف عن كاهل المواطنين أعدت منظومة أمان عبوات غذائية تحتوي على سلع ذات جودة عالية لطرحها على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات، وبتخفيض 50% عن مثيلاتها بالأسواق، يأتي ذلك استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد