الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الفيوم" يُتابع استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى

صحة الفيوم تستعد
صحة الفيوم تستعد لاستقبال العيد الأضحى المبارك

عقد الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، اجتماعًا بمديري المستشفيات ومدير مرفق الإسعاف؛ لمناقشة الإجراءات والتأهب لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2023، واستعدادات المستشفيات وقسم الطوارئ بجميع مستشفيات مراكز المحافظة ومعرفة الأدوية والمستلزمات والأمصال الناقصة لكل مستشفي قبل قدوم العيد.

وأعلن “جمال” عن رفع درجة التأهب القصوى، استعداداً لاستقبال العيد بداية من شهر ذي الحجة، حيث تستعد جميع المستشفيات من خلال زيادة عدد الأطباء في مختلف الأقسام، وإلغاء الإجازات لجميع طاقم الأطباء والتمريض؛ بالإضافة إلى استنفار وتأهب مرفق إسعاف الفيوم، ونشر سيارات على الطرق السريعة  خاصة بدء إجازات عيد الأضحى وتوافد المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية لقضاء عطلة العيد مع أسرهم، وأعطي تعليماته بتواجد سيارات الإسعاف في المناطق السياحية تحسباً لأي طوارئ قد تحدث خلال الاحتفال بالعيد.

كما جرى توفير عددٍ من المنقذين لنشرهم على ضفاف بحيرة قارون؛ وفي منطقة وادي الريان للتدخل الفوري في حالة حدوث أي حالات غرق.

وأشار وكيل صحة الفيوم، إلى أنّ الخطة تتضمن فتح أقسام الاستقبال في مختلف المستشفيات على مدار 24 ساعة لاستقبال المرضى والمصابين، لافتاً إلى أنّه جرى تشكيل عدد من الفرق الطبية تتولى مسؤولية متابعة والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأمصال في كافة المستشفيات.

في سياق متصل، قال الدكتور هاني همام مدير مرفق إسعاف الفيوم، إنّ المرفق وضع خطة محكمة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، تضمنت نشر سيارات الإسعاف والمسعفين في مختلف المزارات السياحية والمواقع الترفيهية، خصوصاً في منطقتي وادي الريان وبحيرة قارون، للتدخل الفوري في حالة وقوع أي حوادث طرق أو غرق أو طوارئ في تلك المناطق خلال الاحتفال بالعيد، بالإضافة إلى تمركز عدد من سيارات الإسعاف في الميادين، وعلى الطرق السريعة وفي مناطق التجمعات.

واضاف مدير مرفق الإسعاف بأنه تم الاتفاق والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة  لتوفير فرق إنقاذ نهري في تلك المناطق، حيث سيتم عمل بيان بأسماء المنقذين ومواقعهم والنوبتجيات الخاصة بهم طوال أيام العيد.

صحة الفيوم تستعد لاستقبال العيد الاضحى المبارك سيارات الإسعاف بإلغاء الإجازات

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