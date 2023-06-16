طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة بمركزى مطاى وبنى مزار فى المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في منافذ عرض وبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدية بأسعار مناسبة للمواطنين، مع تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية لإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق وضبط الأسعار، والرقابة على المنتجات المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك.

من جانبه، تابع هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، منافذ بيع اللحوم البلدية والبالغ عددها 14 منفذاً على مستوى المدينة وقرى (أبوعزيز، منبال، حلوة، إبوان) التابعة للمركز، وذلك ضمن مبادرة محاربة الغلاء للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية ودعم الدولة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، حيث تتم أعمال الذبح والتوزيع تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.

وفى مركز بنى مزار، تابع عماد حسن رئيس المركز، استكمال أعمال المبادرة بجميع الوحدات القروية لمحاربة غلاء الأسعار، حيث تواصل الوحدات المحلية بقريتي أبوجرج وصندفا، جهودها في عرض وبيع اللحوم البلدية بسعر 260 جنيها للكيلو، إلى جانب عرض بعض المواد الغذائية الأخرى للتخفيف من المعاناة عن كاهل المواطنين.