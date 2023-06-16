وزير خارجية لبنان: الإمارات رفعت حظر منح تأشيرات الدخول لمواطنينا

أعلن وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بوحبيب، اليوم، أن الإمارات رفعت حظر منح تأشيرات الدخول للمواطنين اللبنانيين، بعد تعليق مؤقت عزاه مسؤول إماراتي لمخاوف أمنية.

وأشار وزير الخارجية اللبناني، في تصريحات صحفية، اليوم، إلي أن السفير اللبناني لدي الإمارات فؤاد دندن أبلغه، مساء أمس الخميس، بإعادة العمل بالتأشيرات للبنانيين ابتداء من اليوم الجمعة، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

وكان مسؤول إماراتي، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن بلاده سترفع خلال الأيام المقبلة حظرا مؤقتا على منح تأشيرات دخول للمواطنين اللبنانيين.

واتخذت الإمارات إجراءات مشددة بشأن سفر اللبنانيين إلى أراضيها لأسباب سياسية وأمنية، كما منعت مواطنيها في بعض الأحيان من السفر إلى الأراضي اللبنانية، وعمدت إلى تخفيض عدد أفراد بعثتها الدبلوماسية في لبنان.

وفي مايو الماضي، تفاجأ اللبنانيون ممن يرغبون بالسفر إلى دولة الإمارات بعدم منحهم تأشيرة دخول على التطبيق الإلكتروني الذي تعتمده شركات السياحة والسفر للحصول على هذه التأشيرة.

وقالت السلطات اللبنانية آنذاك، إنه قد بلغ رسميا من الإمارات بالإفراج عن مواطنيه المحتجزين كافة لدى الدولة الخليجية منذ مارس الماضي.