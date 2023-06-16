مزارعون يكشفون طرق الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها

أكد محمود الطوخي، مزارع وعضو في الاتحاد التعاوني الزراعي ورئيس الجمعية المركزية للخضروات والفواكه، أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يتم من خلال الزراعة الجماعية للحيوانات والقضاء على تفتيت الحيازات الزراعية نتيجة المواريث، مما جعل المزارع غير قادر على زراعة الأرض والالتزام بالدورة الزراعية، وسبب تراجع الإنتاج الزراعي وانخفاض إنتاجية المحصول. على سبيل المثال، لا يمكن زراعة نصف فدان من الأرز وسط زراعات الذرة.

وقال الطوخي إن الزراعة الجماعية أو عمليات التحويض يسهل التعامل معها بالرياضة الحديثة وتوفر في عمليات التسميد والقضاء على الحشائش في الزراعات، وإنتاج منتجات عضوية يمكن تصديرها للخارج. كما يساعد هذا النوع من الزراعة على القضاء على المصارف والحدود والتواصل بين أراضي المزارعين ورعايتهم بدلاً من إهدارها. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يحمي المحاصيل من التعرض للآفات الزراعية والحشرات التي تنتقل من زراعة إلى أخرى.

وأضاف الطوخي أن الحل في العودة إلى التجمعات الزراعية لتشجيع تسويق المحاصيل أيضًا والتصدير للخارج، وتشجيع تصدير المنتجات التي تكون قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية. كما يُسهِّل هذا الحل عملية الإشراف على الزراعات من قِبَل المرشدين في وزارة الزراعة، ويمكن أيضًا الاعتماد على الصوب الزراعية في الزراعة واستخدام وسائل الري الحديثة، وكذلك عمل عقد بين المزارعين للزراعة الجماعية بنظام الاسهم، من خلال تجميع المساحات.

وقال نشأت عبدالباقي إبراهيم، مزارع من الدقهلية وعضو في الاتحاد التعاوني الزراعي، إن الحفاظ على الرقعة الزراعية يتم من خلال استخدام الري الحديث المطور والقضاء على الفواصل بين الحيازات، حيث أن كل ألف فدان يتطلب تطوير 7 أفدنة منها، وهي عبارة عن فواصل تحتوي على حدود ومساكي وترع صغيرة للري والصرف وطرق صغيرة. كما يساعد الري المطور على زيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة في منطقة الدلتا، ومن الضروري التوجه نحو زراعة الصوب الزراعية لزيادة الإنتاجية من وحدة الأرض والمياه.

وقال نشأت إبراهيم إن الري الحديث يحافظ على الرقعة الزراعية، ويوفر وقتًا وجهدًا للمزارعين، كما يقلل من استهلاك الوقود والغازات والأسمدة والمبيدات، ويحافظ على صحة المواطنين وينتج منتجًا آمنًا خاليًا من المبيدات والعناصر الثقيلة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطويرها باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، ويسهل ذلك على المزارعين في توفير الوقت والجهد وتشكيل تجمعات للتسويق الزراعي.