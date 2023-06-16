الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الإماراتى يلتقى نظيره الروسى على هامش منتدى بطرسبورج اليوم

بن زايد وبوتين
بن زايد وبوتين

يلتقي الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ال نهيان، اليوم الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى بطرسبورج، وفقًا لما أعلنه مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يصل بن زايد إلى سانت بطرسبورج اليوم، وسيلتقي مع الرئيس الروسي قبيل الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورج.

وقال أوشاكوف في تصريحات صحفية: "في 16 يونيو، يصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سان بطرسبورج، وسيعقد اجتماعًا مع الرئيس بوتين، وستتم مناقشة القضايا المتعلقة بعمل المنتدى وسيناقش القادة القضايا الدولية والإقليمية الحالية والعلاقات الثنائية".

وقال المسئول الروسي إن الإمارات هى الضيف الرئيسي للمنتدى، وسيكون هناك وفد تمثيلي بمشاركة وزراء وممثلي مجتمع الأعمال.

وأكد أوشاكوف أن العلاقات بين الرئيسين الروسي والإماراتي جديرة بالثقة، مشددًا على أن القادة عملوا على تطوير العلاقات بين البلدين.

ولفت أوشاكوف إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع بن زايد وبوتين في سانت بطرسبورج كان في خريف عام 2022، وأن لديهم اتصالات شخصية في كثير من الأحيان.

انطلاق منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي

وانطلقت الأربعاء في روسيا فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، وسط توقعات بأن يستقطب الحدث الآلاف، بمن فيهم مسئولون وقادة شركات من مختلف دول العالم.

وأكدت مؤسسة "روس كونجرس" نقلًا عن السكرتير التنفيذي للمنتدى أنطون كوبياكوف، أن أكثر من 17 ألف شخص من 130 دولة وإقليم أكدوا مشاركتهم في المنتدى.

ويعد منتدى بطرسبورج أداة اتصال بين المجتمع والسلطات، تحدد وتيرة وعمق التحولات التي تحدث في الدولة، مع مراعاة أهداف التنمية الوطنية في سياق التغيرات الجيوسياسية العالمية، وفقًا لتصريحات كوبياكوف.

عقد منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي العام الجاري في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو، بمشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف.

الرئيس الاماراتي الرئيس الروسي مؤتمر بطرسبورج منتدى بطرسبورج الإمارات

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