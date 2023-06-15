المجمع الصناعي للأسمنت والرخام والجرانيت ببني سويف أبرز إنجازات الرئيس السيسي

حظيت محافظة بني سويف، "لؤلؤة الصعيد" خلال الـ9 سنوات الماضية باهتمام كبير بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، واهتمامه بالتنمية نحو صعيد مصر، حيث كان للمحافظة عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية.

وتستعرض "الدستور" خلال حلقة يومية وتأتي أهم تلك المشروعات في بني سويف، وهو مشروع المجمع الصناعي من الأسمنت والرخام والجرانيت، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2018 الماضي.

وأصبحت محافظة بني سويف على خطى التنمية للمشروعات العملاقة بعد افتتاح 3 مصانع للأسمنت، والتي قام الرئيس بافتتاحها، فلكل مصنع خطي إنتاج بإجمالي 6 خطوط لينتج المصنع 11 مليون طن أسمنت سنويًا، كما أن المحافظة بها 4 مصانع أخرى للأسمنت، وبالتالي ستصبح المحافظة نقطة مؤثرة في سوق الأسمنت، وسيكون لدى المحافظة 20 % من الطاقة الإنتاجية في مصر.

ويضم المجمع أحدث معامل كيميائية وفيزيائية خاصة باختبارات المواد الداخلة في صناعة الأسمنت واختبارات مراقبة الجودة، وإنشاء المصنع استغرق 18 شهرًا بمعدلات تنفيذ غير مسبوقة عالميًا.

المشروع يقع على 5 كيلو متر مربع، ويوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة الإنشاء والإنتاج، ويعمل بع 1800 عامل، ويحتوي المصنع على مجمع سكني وعيادة ومناطق رياضة، وبلغت تكلفة إنشاء المشروع 282 مليون جنيه مصري، و28 مليون و700 ألف دولار، وبلغت تكلفة مجمع مصانع الأسمنت 1053 مليون دولار.

وينتج مجمع الرخام والجرانيت 3 ملايين ونصف متر مسطح، وهناك مصنع متخصص لتجميل الرخام، مما يحدث قيمة مضافة لخام الرخام، ويوجد 5 مصانع للرخام و2 للجرانيت ومصنع للمشغولات الفنية.

وأعطت القيادة السياسية أوامرها بالبدء في إنشائه في مايو 2016، وذلك بهدف تأمين مصر لصناعاتها الاستراتيجية لتلبية مشروعات الإسكان والتعمير والبنية الأساسية.