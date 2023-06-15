قناة الناس| محمد مهنا يوضح علامات صاحب الطريق والسائر فيه (فيديو)

قال د. محمد مهنا أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإنسان يعرف أنه سائر في الطريق في مقام الأسباب أم في مقام التجريد بأن يكون مع الله حيث أقامك في الأسباب فتعمل بها، أو في التجريد فتعمل به.

أضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال لقائه في برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس، أن العلامة هنا التي يعرف بها الإنسان أنه صاحب طريق هي علامة الإقامة هو الاستقامة كما قال الشيخ الشرنوبي، مؤكدًا أن علامة إقامتك في الأسباب أي استقامتك على الأسباب وأنها منتجة لآثارها معك، أما علامة استقامتك في التجريد بأن تكون متجرد فتقول يا رب فيعطيكن فأنت هنا مع مراد الله وليس مرادك.