قناة الناس| أمين الفتوى يوضح حكم الاضطباع والرمل أثناء الحج (فيديو)

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الرمل هو السرعة البسيطة، ومن الصعب أن يقوم بها الإنسان في الوقت الحالي في مكة بسبب الزحام الشديد مؤكدًا أنه من الصعب إجراء الرمل في موسم الحج نظرًا للازدحام الشديد.

أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، اليوم الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الحاج يقوم بارتداء شيئين الإزار وهو الذي يلتف حول وسط الحاج ورداء، والاضطباع يكون في السبعة أشواط، مؤكدًا أن الحكمة منه أن الرسول فعله كي يبين للكفار قوة أجساد الصحابة لأنهم كانوا يمنعونهم من البيت.

وأطقلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.