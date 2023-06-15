الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حاكم منطقة زابوريجيا: مستعدون لصد الهجوم المضاد الذى تشنه أوكرانيا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال يفجيني باليتسكي، حاكم منطقة زابوريجيا، في تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"،  إنهم مستعدون لصد الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية، وذلك وفقًا لعاجل أوردته القناة.

وأضاف أن حكومة الإقليم لعبت دورًا محوريًا لتعزيز الخطوط الدفاعية ضد الهجمات الأوكرانية، مؤكدًا أن زابوريجيا تعد حاليًا من أقوى المناطق المحصنة ضد هجمات القوات الأوكرانية.

من هو يفجيني باليتسكي؟

يذكر أن يفجيني باليتسكي، الحاكم الذي عينته روسيا على الأجزاء الخاضعة لسيطرتها في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا، والذي قام الشهر الماضي بإجلاء نحو 1679 شخصًا بينهم 660 طفلا من المناطق القريبة من المحطة النووية حرصًا على حياتهم.

حاكم منطقة زابوريجيا القاهرة الإخبارية صد الهجوم المضاد القوات الأوكرانية تعزيز الخطوط الدفاعية المناطق المحصنة

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