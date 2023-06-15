حاكم منطقة زابوريجيا: مستعدون لصد الهجوم المضاد الذى تشنه أوكرانيا

قال يفجيني باليتسكي، حاكم منطقة زابوريجيا، في تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنهم مستعدون لصد الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية، وذلك وفقًا لعاجل أوردته القناة.

وأضاف أن حكومة الإقليم لعبت دورًا محوريًا لتعزيز الخطوط الدفاعية ضد الهجمات الأوكرانية، مؤكدًا أن زابوريجيا تعد حاليًا من أقوى المناطق المحصنة ضد هجمات القوات الأوكرانية.

من هو يفجيني باليتسكي؟

يذكر أن يفجيني باليتسكي، الحاكم الذي عينته روسيا على الأجزاء الخاضعة لسيطرتها في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا، والذي قام الشهر الماضي بإجلاء نحو 1679 شخصًا بينهم 660 طفلا من المناطق القريبة من المحطة النووية حرصًا على حياتهم.