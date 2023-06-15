الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

علاقة مشبوهة داخل عيادة طبيب نساء روض الفرج

القبض على المتهم
القبض على المتهم

"علاقة محرمة مقابل عملية إجهاض" كان هذا سيناريو حقيقي تدور أحداثه داخل عيادة طبيب بروض الفرج كما جاءت في أوراق التحقيقات.

تعالى اسم طبيب أمراض نساء بمنطقة روض الفرج، بالاشتهار بإجراء عمليات إجهاض للسيدات بعد حملهن سفاحا، فكانت تتسارع إليه الساقطات للتخلص من فضيحتهن وقتل روح بريئة ما زلت تتكون داخل أحشائها خشية الفضيحة ولكن يتفاجئون بسيناريو أسوأ مما حدث معها حيث أن نصف أتعاب الدكتور هو ممارسة العلاقة الجنسية مع الضحية فمنهم من يقبل ومنهم من تصد له.

وكشفت التحقيقات الأولية أن طبيب نساء وتوليد يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات بعد حملهن سفاح، وذلك مقابل ممارسة العلاقات المحرمة معهن، بعد طلبه من السيدات اللاتي يحضرن إلى عيادته في المنطقة للإجهاض.

وأضافت التحقيقات أن المتهم كان يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض، كما يجبر السيدات على توقيع إيصالات أمانة، ليكون ضامناً لهن حتى لا تتهرب السيدة منه.

وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى السيدات حاول المتهم مساومتها مقابل إجراء عملية الإجهاض لها حتى لا تُفضح أمام أسرتها، إلا أن هذه السيدة قامت بتحرير في قسم روض الفرج، وتم القبض على المتهم، وتباشر النيابة معه التحقيقات.

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