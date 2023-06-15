قناة الناس| أمين الفتوى: لولا العفو بين الناس لتحولت الدنيا غابة (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة قالت إن أهل زوجها قاموا بإيذائها كثيرًا، وإنها غير قادرة على العفو عنهم، وهل عليها ذنب حال الحسبنة عليهم؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة “الناس”: "البعض بيزعل وبيفكر إنه لما يسامح مش هياخد حقه من الله، المسامح دة يعلم بأنه يتخلق باسم الله العفو، احنا بنتخلق بالعفو، فالله يغفر فالعبد يتخلق بخلق المغفرة".

وتابع: "مفيش حد مش بيأذى من الناس، كلنا نتأذى من الناس، لو كلنا وقفنا عشان ننتقم هتلاقي قلوبنا اسودت وتحولنا إلى غابة، لذلك كان العفو والآية نزلت لسيدنا أبو بكر الصديق، ليعفو عن من أساء في عرض الصديقة حبيبة رسول الله السيدة عائشة، وقال أبو بكر الصديق إنه لن ينفق عليه ثانية، فنزلت الآية الكريمة (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

