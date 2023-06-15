اليوم.. قصر ثقافة العريش يشهد انطلاق تدريبات "ابدأ حلمك"

يشهد قصر ثقافة العريش، مساء الخميس، انطلاق تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" للمقبولين من أبناء محافظة شمال سيناء ضمن فعاليات المرحلة الثالثة للمشروع.

تقام التدريبات بحضور المدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه، والفنان أحمد حمدي رووف مدرب الموسيقى والغناء، والفنان محمد العشري مدرب الدراما الحركية والاستعراضات.

تدريب التمثيل يقوم به المخرج القدير عصام السيد ويقوم بتدريب مادة الدراما رنا عبد القوي، والمهندس محمد هاشم مدربا للسينوغرافيا.

واختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة هشام عطوة، اختبارات التقديم لورشة المشروع بالعريش في شمال سيناء، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وأقرت اللجنة قبول 60 متقدمًا، وتستمر التدريبات لمدة 3 أشهر، على أن يقام حفل تخرج دفعة المحافظة في أكتوبر المقبل تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم.