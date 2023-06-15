الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مندوب السودان بالأمم المتحدة: الدعم السريع يضم مقاتلين أجانب

الحارث إدريس
الحارث إدريس

قال الحارث إدريس، مندوب السودان بالأمم المتحدة، إن الحكومة السودانية تؤكد التزامها بتسهيل دخول العاملين في العمل الإنساني وتأمينهم.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة التي عقدت قبل قليل حول السودان، أنه قد ثبت مشاركة مقاتلين أجانب في صفوف الدعم السريع، مؤكدًا أنه تم العثور على أجهزة متقدمة وذكية في معسكرات تابعة للدعم السريع، وكذلك أماكن محصنة تابعة لهم تحت الأرض. 

كما كشف أنه تم رصد محاولات لتهريب سلاح نوعي مضاد للطائرات لصالح الدعم السريع، ودولة تشاد اعتقلت متمردي الدعم السريع على الحدود وأبلغت السلطات السودانية بذلك.

وأكد أن اعتداءات الدعم السريع ضد المدنيين خلفت واقعًا مؤلمًا في دارفور، مشيرًا إلى أن أكثر من 350 ألف نازح من دارفور يعيشون في مخيمات محلية.

وتابع أن ميليشيات بمساندة الدعم السريع اختطفت وقتلت والي غرب دارفور، موضحًا أن أي مسئول يتحدث ضد الدعم السريع فإنه يعاني هو وعائلته منهم.

وأنهى كلمته مطالبًا الأمم المتحدة بدعم جهود السلام الأهلية.

الحارث إدريس الدعم السريع مقاتلين أجانب تهريب سلاح دارفور الامم المتحدة

مواد متعلقة

الخارجية الفرنسية: ندعم جهود السعودية للتهدئة في السودان

العراق يخصص طائرة لإعادة أبناء جاليته من السودان

سمير فرج: الصراع فى السودان يتجه لنفق مظلم ويؤثر على أمننا القومى

"الإيجاد" تؤكد على ضرورة وقف الحرب فى السودان

الأكثر قراءة

قتلته بحقنة بنج.. اعترافات صادمة من قاتل طبيب الساحل

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية

مشارك فى الحوار الوطنى لـ"الدستور": نطالب بتقديم حزم من الدعم لصغار المستثمرين

مدفون أسفل البلاط.. تفاصيل مؤلمة في مقتل طبيب الساحل

تحرير 20 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بمراكز المنيا

تقديم الرعاية الطبية لـ 2258 حالة بقوافل جامعة طنطا فى المحلة الكبرى وكفر الزيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى