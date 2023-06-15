مندوب السودان بالأمم المتحدة: الدعم السريع يضم مقاتلين أجانب

قال الحارث إدريس، مندوب السودان بالأمم المتحدة، إن الحكومة السودانية تؤكد التزامها بتسهيل دخول العاملين في العمل الإنساني وتأمينهم.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة التي عقدت قبل قليل حول السودان، أنه قد ثبت مشاركة مقاتلين أجانب في صفوف الدعم السريع، مؤكدًا أنه تم العثور على أجهزة متقدمة وذكية في معسكرات تابعة للدعم السريع، وكذلك أماكن محصنة تابعة لهم تحت الأرض.

كما كشف أنه تم رصد محاولات لتهريب سلاح نوعي مضاد للطائرات لصالح الدعم السريع، ودولة تشاد اعتقلت متمردي الدعم السريع على الحدود وأبلغت السلطات السودانية بذلك.

وأكد أن اعتداءات الدعم السريع ضد المدنيين خلفت واقعًا مؤلمًا في دارفور، مشيرًا إلى أن أكثر من 350 ألف نازح من دارفور يعيشون في مخيمات محلية.

وتابع أن ميليشيات بمساندة الدعم السريع اختطفت وقتلت والي غرب دارفور، موضحًا أن أي مسئول يتحدث ضد الدعم السريع فإنه يعاني هو وعائلته منهم.

وأنهى كلمته مطالبًا الأمم المتحدة بدعم جهود السلام الأهلية.