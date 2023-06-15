الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رويترز: مفاوضات حصرية لبيع نادى مانشستر يونايتد لقطر

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن دخول إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات حصرية مع الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، من أجل عملية بيع النادي.

وسبق أن تقدم صندوق الاستثمار القطري بعرض لشراء نادي مانشستر يونايتد من عائلة الجلايزرز المالك للنادي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة رويترز، فإن النادي يتفاوض على بيع النادي للائتلاف القطري الذي يقوده الشيخ جاسم بن حمد آل الثاني، بأكثر من 6 مليارات دولار.

وذكرت الوكالة أن أحد المصادر أخبرها بأن أفراد عائلة الجليزر الذين يملكون حصصًا أقلية من مانشستر يونايتد بفضل هيكل أسهم من فئة مزدوجة سيحصلون على أموال كجزء من الصفقة المنتظرة.

وأشارت "رويترز" إلى أن العرض القطري يملك أفضلية في الوقت الحالي على عرض جيم راتكليف، مؤسس شركة إنيوس لإنتاج الكيماويات.

وأفادت بأن مانشستر يونايتد لن يتم السماح له بالتفاوض مع أي طرف آخر طوال فترة حصرية من التفاوض مع الشيخ جاسم، ولا أحد يعرف مدة استمرار المفاوضات؛ وحذرت المصادر أن الوضع الحالي مازال غير مستقر وأنه في حالة تقدم راتكليف بعرض جديد قد يمنع ذلك الشيخ جاسم من تأمين حصرية المفاوضات.

واختتمت بأن المصدر المذكور طلب عدم الكشف عن هويته، لسرية المفاوضات فيما لم يرد مسئولو مانشستر يونايتد والشيخ جاسم على طلبات التعليق على المفاوضات.

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