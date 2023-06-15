بعد ظهوره في "الستات مايعرفوش يكدبوا".. تامر حسني يشيد بصوت شهاب كمال

أشاد الفنان تامر حسني، بصوت الفنان الشاب شهاب كمال والذي حل ضيفا ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المذاع على قناة cbc وتقدمه المذيعات منى عبدالغني، هبة الأباصيري، إيمان عز الدين و مها الصغير.

وعقب استضافة شهاب في حلقة البرنامج أعرب تامر حسني عن إعجابه الشديد بصوته وقال من خلال خاصية انستا ستوري على حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير انستجرام: "ماشاء الله أصوات مصرية حقيقية تستحق كل الدعم والاحترام بجد مطرب هايل".

ليست هذه أول مرة يشيد تامر حسني بالمواهب الشابة التي يستضيفها البرنامج لدعمهم وتسليط الضوء عليهم.

فاشاد تامر حسني بالفنانة الشابة مريم النجدي مغنية حفل قادرون باختلاف، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشر مقطع من لقائها في البرنامج، وعلق عليها قائلًا: "يا مريوم صوتك كل يوم بيحلو".



وكانت مريم النجدي قالت خلال استضافتها ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة cbc، أنها غنت أغنية الفنان تامر حسني "خليك فولاذي" بصوتها وعندما سمعها الفنان تامر حسني دعاها لغنائها معه وكانت سعيدة بمقابلته قائلة:" أنا بحب الفنان تامر حسني أوي أوي"، ليرد الأخير في تغريدة له عبر موقعه على الإنستجرام: " وأنا كمان بحبك جدًا جدًا".

وكان البرنامج أعلن عن مبادرته في استضافة المواهب المختلفة وتسليط الضوء عليهم برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا يذاع من السبت الأربعاء الساعة ٣ عصرًا على شاشة سي بي سي.



يذكر أن النجم تامر حسنى انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "تاج"، الذي تدور أحداثه فى إطار كوميدى فانتازى، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسنى شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد، هالة فاخر، والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.