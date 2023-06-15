الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستقبل أول مشروع لذوي الهمم

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء الذكية

التقى المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية السفير هشام بدر، بأول فريق من ذوي الهمم يشارك بمشروع" مدينه الأحلام" ضمن الدورة الثانية من المبادرة، والمكون من 20 عضوا بجمعية "دليل الخير للتنمية".

وأشاد السفير هشام بدر باهتمام القائمين على المشروع بقضايا تغير المناخ، ولتقديمهم مشروع تصور لمدينة متكاملة معتمدة كليا على إعادة التدوير، مؤكدا أن المشروع يمثل رؤية مستقبلية للمدن للمستدامة.

واستعرض أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وآليات وقواعد المشاركة بها، موضحًا أن المبادرة تأتي في إطار رغبة الدولة لإيجاد حلول على أرض الواقع بمشاركة المواطنين في قضايا تغير المناخ، مؤكدًا أهمية أن يكون العائد المادي للمشروعات متسقًا ومتساويا مع العائد البيئي من خلال تقليل استخدام الطاقة، وإعادة تدوير المواد المستخدمة في المشروعات.

وتطرق إلى نجاح المشروعات الفائزة بالدورة الأولي من المبادرة في مختلف المجالات، لافتًا إلى مشروع باب رزق المتخصص في صناعة الحلي من مواد معاد استخدامها، ومشروع الصناعات اليدوية من سعف النخيل، وكذلك مشروع الروبوت الذي يقوم بتنظيف البحار، ومشروع الاكتشاف المبكر لسوس النخيل.

وأشار إلى تداعيات ومخاطر تغير المناخ، مشيرا إلى أهمية التكاتف والمشاركة الفعالة لمواجهة هذا الخطر والوصول لحلول مبتكرة لذلك، وأهمية اتخاذ خطوات جادة وإن كانت بسيطة، للتقليل من حدة تغير المناخ. 

من جانبهم، استعرض أعضاء فريق جمعية دليل الخير للتنمية المشروع المقدم وكذلك المواد المستخدمة، فيما قامت سمر حسب الله رئيسة مجلس أمناء جمعية دليل الخير للتنمية، بتسجيل المشروع على منصة المبادرة في نهاية اللقاء.

للتسجيل بالمبادرة يرجي زيارة الموقع الرسمي للمبادرة www.sgg.eg

تغير المناخ مدينه الأحلام مشروع باب رزق العائد البيئي المبادرة الوطنية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتابع عمليات الشحن والتفريغ لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض

الرئيس السيسى يتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

مزود بأحدث التقنيات.. رئيس "كهرباء القناة" يتفقد مركز خدمة عملاء ذوى الهمم 

السبت.. قائمتان تتنافسان في انتخابات الغرفة التجارية بالغربية

إزالة أحواض الأرز بمركز الداخلة حفاظًا على المخزون الجوفى للمياه بالوادى الجديد

الرئيس السيسى يشهد مراسم رفع علم مصر على السفينة وادى الملوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى