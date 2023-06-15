المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستقبل أول مشروع لذوي الهمم

التقى المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية السفير هشام بدر، بأول فريق من ذوي الهمم يشارك بمشروع" مدينه الأحلام" ضمن الدورة الثانية من المبادرة، والمكون من 20 عضوا بجمعية "دليل الخير للتنمية".

وأشاد السفير هشام بدر باهتمام القائمين على المشروع بقضايا تغير المناخ، ولتقديمهم مشروع تصور لمدينة متكاملة معتمدة كليا على إعادة التدوير، مؤكدا أن المشروع يمثل رؤية مستقبلية للمدن للمستدامة.

واستعرض أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وآليات وقواعد المشاركة بها، موضحًا أن المبادرة تأتي في إطار رغبة الدولة لإيجاد حلول على أرض الواقع بمشاركة المواطنين في قضايا تغير المناخ، مؤكدًا أهمية أن يكون العائد المادي للمشروعات متسقًا ومتساويا مع العائد البيئي من خلال تقليل استخدام الطاقة، وإعادة تدوير المواد المستخدمة في المشروعات.

وتطرق إلى نجاح المشروعات الفائزة بالدورة الأولي من المبادرة في مختلف المجالات، لافتًا إلى مشروع باب رزق المتخصص في صناعة الحلي من مواد معاد استخدامها، ومشروع الصناعات اليدوية من سعف النخيل، وكذلك مشروع الروبوت الذي يقوم بتنظيف البحار، ومشروع الاكتشاف المبكر لسوس النخيل.

وأشار إلى تداعيات ومخاطر تغير المناخ، مشيرا إلى أهمية التكاتف والمشاركة الفعالة لمواجهة هذا الخطر والوصول لحلول مبتكرة لذلك، وأهمية اتخاذ خطوات جادة وإن كانت بسيطة، للتقليل من حدة تغير المناخ.

من جانبهم، استعرض أعضاء فريق جمعية دليل الخير للتنمية المشروع المقدم وكذلك المواد المستخدمة، فيما قامت سمر حسب الله رئيسة مجلس أمناء جمعية دليل الخير للتنمية، بتسجيل المشروع على منصة المبادرة في نهاية اللقاء.

للتسجيل بالمبادرة يرجي زيارة الموقع الرسمي للمبادرة www.sgg.eg