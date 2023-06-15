بعد افتتاحها.. ما هي المناطق الإدارية لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية؟

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاح المبنى الإداري الخاص بتشغيل محطة تحيا مصر، حيث تم تجهيزه على أعلى مستوى ويقع المبني على مساحة 1200 متر مسطح ويتكون من 4 طوابق، وبها أقسام التشغيل والعمليات الذي يتحكم في تشغيل المحطة بأكملها ومراقبة عملية التفريغ والتداول والتستيف بالساحة وكذلك دخول وخروج الشاجانات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة من خلال شاشات التحكم.

كما يوجد بالمبنى قسم تكنولوجيا المعلومات والمسئول عن التحكم بالأنظمة الخاصة بالمحطة كأنظمة التشغيل (TOS والصيانة) CMMS (والنظام المالي والإداري ERP) وكذلك تمت متابعة عملية التشغيل وكشف الحاويات عن طريق كاميرات التعرف على الأحرف (OCR)، بالإضافة إلى وجود الأقسام الأخرى كالقسم المالي، السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

بالإضافة إلى وجود الورشة الرئيسية التي تتخصص في صيانة معدات محطة تحيا مصر ووجود مخازن البضائع العامة وبوابات الدخول والخروج والتي تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف (OCR) لتسجيل دخول وخروج كافة الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة ومنع أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات والذي يؤدى بدورة إلى أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة.

بالإضافة إلى وجود ساحات ومناطق التداول بالمحطة والتي يتم تداول ثلاثة أنواع من البضائع (حاويات، بضائع عامة، سيارات "RORO") وكذلك المعدات الثقيلة ذات الكفاءة العالية والتي تم شراؤها لتشغيل المحطة ومناطق تدريب العاملين بالمحطة والذي تم تعيينه وفقاً لأعلى معايير الاختيار وإدماجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وأفضل المعدلات العالمية في الأداء بالإضافة إلى أماكن تخزين الحاويات المبردة (Refeers)- منطقة الفحص الجمركي.