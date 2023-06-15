محافظ الجيزة و"صنّاع الخير" يكرمان 29 رياضيًا من ذوي الهمم

كرّم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صنّاع الخير للتنمية" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ٢٩ رياضيًا من أبناء المحافظة من ذوي الهمم الذين حققوا بطولات رياضية على مدار الفترة الماضية والمتميزين رياضيًا، وذلك بمنحهم مكافأت مالية مُهداة من مؤسسة "صنّاع الخير للتنمية" وضمن بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة لتنفيذ أنشطة غير تقليدية داعمة لكل الشرائح في أنحاء المحافظة.

في بداية كلمته، عبّر اللواء أحمد راشد، عن شكره لمؤسسة "صنّاع الخير" لدورها البارز في دعم الشرائح الأولي بالرعاية في أنحاء الجيزة من خلال أنشطة تنموية خيرية غير تقليدية، مؤكدًا سعادته بتواجده وسط أبنائه وبناته من ذوي الهمم.

ولفت إلى الدعم والرعاية الذي توليه الدولة والقيادة السياسية في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن المحافظة اتخذت العديد من المبادرات والخطوات الرائدة للاهتمام بذوي الهمم.

وأضاف محافظ الجيزة، أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدًا لتقديم الرعاية والاهتمام بذوي الهمم الشريك الأساسي والفعّال في المجتمع، مؤكدًا أن العزيمة والإرادة هما المحرك الأساسي للإنسان نحو النجاح والتميز وتحدي الظروف والتغلب على أي مصاعب أو عوائق حتى يستطيع أن يصل لهدفه ويحقق النجاح المرجو.

من جهته، أوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء "صنّاع الخير"، سفير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن تكريم الأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة من ذوي الإعاقة، يأتي في إطار الاستمرار في تنفيذ د فعاليات ذات تأثير جيد على الشرائح الأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس وضمن خطوات تحقيق أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشار زمزم، إلى أن احتفالية التكريم يتم تنظيمها من استراتيجية عمل تتبناها "صنّاع الخير" وتهدف من خلالها إلى إبراز مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ونبوغهم في المجالات المختلفة تحفيزًا لهم على الاستمرار في العطاء ودعمًا لكل أبناء هذه الشريحة لفتح أفق أوسع لطموحاتهم، كذلك توسيع دائرة خدمة أبناء هذه الشريحة.

وأضاف زمزم، أن احتفالية التكريم تأتي تتويجًا لمسيرة تعاون مع المحافظة بدأت بتنظيم سلاسل قوافل مبادرة "عنيك في عنينا" في عدد من قرى المحافظة وافتتاح مركز استدامة للحرف اليدوية والتراثية ودعم زواج الفتيات غير القادرات من خلال مبادرة "فرحة".