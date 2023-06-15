الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي مطروح: افتتاح ميناء السلوم البري يلعب دورًا أساسيًا في التنمية

صورة من افتتاح منفذ
صورة من افتتاح منفذ السلوم

قال العمدة عبدالمنعم إسرافيل، المتحدث باسم عمد ومشايخ مطروح، إن المشروعات العملاقة التي تتم بتعليمات وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلعب دورًا أساسيًا في التنمية نحو رؤية مصر 2023، وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد المتحدث باسم عمد ومشايخ مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، بالمظهر الحضاري والتطوير الشامل داخل منفذ السلوم البري ومراعاة القادمين من ليبيا، مؤكدًا أن تطوير المنفذ يواكب التطوير العالمي، ويُعد طفرة أظهرت القوة والإرادة نحو التطوير.

وأكد العمدة سعد كويلة، أحد أبناء مدينة النجيلة خلال حديثة لـ"الدستور"، أن منفذ السلوم البري سيكون منطقة لوجستية ويخدم شمال أفريقيا ودولة ليبيا وعدد من الدول وسيفتح مجال جديد لأهالي مطروح من خلال البضائع وتصدير الخضروات والمواد الغذائية وعدد من المجالات الأخرى.

وأشار ابن مدينة النجيلة، إلى أن ميناء السلوم البري سيخدم ميناء جرجوب، وفي انتظار افتتاح الميناء المدني قريبًا.

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