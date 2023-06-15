الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: البنية الأساسية فى إفريقيا تحتاج آلاف مليارات الدولارات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن البنية الأساسية في إفريقيا تحتاج إلى آلاف مليارات الدولارات لكي تصبح دولًا. 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس: "البنية الأساسية في إفريقيا تحتاج إلى آلاف مليارات الدولارات علشان الناس اللي فيها تعيش، وعلشان تبطّل اقتتال".

وتابع: "علشان تعمل الأمل لازم تبني كتير أوي، مش تبني طريق بس، الناس عاوزة تعيش، إن مكنتش تبني للناس هيطلعوا على البحر ويهاجروا".

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