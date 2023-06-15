الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأنبا مرقس وليم يستقبل سيدات "جنود مريم" بالقوصية

الأنبا مرقس وليم
الأنبا مرقس وليم

استقبل الأنبا مرقس وليم، مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، وفد فرقة سيدات جنود مريم بالقوصية تتقدمهن جانيت كرم، مسئولة الفرقة، وقد حضرن الجنديات المريميات لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مرقس وليم بسيامته الأسقفية وتجليسه مطرانا على كرسي القوصية وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

خلال اللقاء أدار الأب المطران والوفد المريمى، حوارا حول نشاط فرقة جنود مريم السيدات بالرعية، مؤكدا أهمية الروحانية المريمية فى عمل الكنيسة. 

وفى نهاية اللقاء دعا نيافة الأنبا مرقس وليم إلى مزيد من العطاء فى الخدمة المريمية لخير المؤمنين الروحي، وكان قد حضر اللقاء الأب يوحنا ماهر، راعي كاتدرائية القلب الأقدس بالقوصية.

كما استقبل الأنبا مرقس وليم، مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، وفد كاتدرائية القديس مار يوحنا المعمدان للأقباط الأرثوذكس بالقوصية، يتقدمهم القس بيشوى القمص بولس، إلى جانب لفيف رفيع من أبناء الكنيسة .
حمل الوفد الكريم إلى نيافة الأنبا مرقس، تهنئة أبناء الكاتدرائية بسيامته الأسقفية، وتجليسه مطرانا على كرسي القوصية للأقباط الكاثوليك.
وأعرب الأنبا مرقس وليم خلال اللقاء عن امتنانه لزيارة الوفد الكريم، وتقديره الكبير لنيافة الأنبا توماس، مطران القوصية ومير للأقباط الأرثوذكس، متطلعا إلى مزيد من اللقاءات الأخوية والأنشطة المشتركة التي تقود إلى تعزيز روح الوحدة والمحبة بين أبناء الكنيستين الشقيقتين.

كان قد حضر اللقاء برفقة المطران الأب يوحنا ماهر، راعي كاتدرائية القلب الأقدس بالقوصية.

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