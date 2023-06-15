سى إن إن: بريطانيا تعانى نقصا فى العمالة يعيق النمو الاقتصادى

قالت سي إن إن الأمريكية، إن بريطانيا تعاني نقصا في العمالة يعيق النمو الاقتصادي ويدفع الأجور إلى الارتفاع بشكل يزيد من الضغوط التضخمية في البلاد.

أوضحت الشبكة، أن عدد الأشخاص العاملين في المملكة المتحدة ارتفع فوق مستوى ما قبل جائحة كورونا لأول مرة ، حيث وصل إلى مستوى قياسي، لكن هذا لم يسد النقص في العمال الذي أدى إلى ارتفاع الأجور وجعل مشكلة التضخم في بريطانيا أكثر صعوبة في الحل.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن التوظيف سجل رقما قياسيا قدره 33.1 مليون بين فبراير وأبريل ، مع زيادات في كل من عدد الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص.

وقال دارين مورجان ، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني ، إن القطاعات التي شهدت أكبر مكاسب وظيفية هي الصحة والرعاية الاجتماعية، تليها قطاع الضيافة.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن التوظيف في المملكة المتحدة يتعافى بشكل أبطأ من أي اقتصاد رئيسي آخر منذ الوباء ، وفقًا لمعهد دراسات التوظيف في المملكة المتحدة، وستكون أرقام الوظائف بمثابة أخبار جيدة للحكومة ، التي كشفت عن مجموعة من الإجراءات في مارس لتشجيع الآباء والمتقاعدين وذوي الإعاقة أو الذين يعانون من حالة صحية سيئة على العودة إلى العمل.

لكن النقص في العمالة لا يزال يعيق النمو الاقتصادي ويدفع الأجور إلى الارتفاع ، مما يزيد من الضغوط التضخمية، وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن متوسط ​​الأجور العادية ، باستثناء المكافآت ، زاد بنسبة 7.2٪ خلال الربع من فبراير إلى أبريل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

قال الاقتصاديون إن الارتفاع في الأجور يعكس جزئياً زيادة بنحو 10٪ في الحد الأدنى الوطني للأجور في أبريل ، لكن البيانات ستظل تضيف إلى مخاوف بنك إنجلترا بشأن التضخم المتأصل في الاقتصاد.

كما تقوم الأسواق المالية بالفعل بتسعير المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لترويض ارتفاع الأسعار ، مع استحقاق العائد على السندات الحكومية البريطانية - أو السندات الذهبية - في غضون عامين الآن فوق المستويات المرتفعة التي تم الوصول إليها خلال عمليات البيع الحادة في الخريف.

وقالت الشبكة الأمريكية، ارتفعت عائدات سندات الخزانة المذهلة ، التي تتحرك في الاتجاه المعاكس للأسعار ، في أواخر سبتمبر بعد أن رفض المستثمرون إعلان حكومة رئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس بأنها ستخفض الضرائب وتكثف الاقتراض في محاولة لتعزيز النمو.