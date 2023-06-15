الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على الخدمات المتاحة فى برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

طبيب
طبيب

كشفت وزارة الصحة والسكان، الخدمات المتاحة في برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وذلك فى منشور رسمى لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وأضافت أن البرنامج يقدم خدمات صحية مجانية لمستحقي معاش ضمان تكافل وكرامة، بدءًا من الكشف الطبى وحتى العمليات الجراحية الدقيقة والغسيل الكلوى وعلاج الأورام.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 39 ألفا و987 مواطنًا، من منتفعي “برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين” خلال شهر مايو 2023، من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية لمنتفعي برامج الدعم النقدي، والذي يضم منتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم، ومستحقي دعم تكافل وأسرهم، ومستحقي دعم كرامة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يساهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية “مصر 2030”.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، إن الخدمات العلاجية المقدمة لمنتفعي “برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين” متاحة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 4500 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى (عام وتخصصي ونوعي)، حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبق منظومة الإحالة للمستشفيات في حال الاحتياج لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.

وبدورها، أشارت الدكتورة مي سعودي مدير وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية بالوزارة، إلى إحالة 4811 منتفعًا من الوحدات الصحية (منشآت الرعاية الأولية) إلى مستشفيات الإحالة لتلقي الخدمات الطبية اللازمة، كما تم إصدار 24 موافقة لتقديم خدمات العمليات الجراحية الدقيقة بالمجان.

برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين
برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين
الصحة الخدمات المتاحة الرعاية الصحية لغير القادرين خدمات صحية معاش ضمان تكافل وكرامة

الأكثر قراءة

موعد صرف المرتبات والمعاشات قبل إجازة عيد الأضحى

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 15-6-2023

محلل صينى: اعتبار ألمانيا الصين عدوًا لها من الحملات الغربية المعروفة بـ"صينوفوبيا"

موقع بوابة الأزهر الرسمى للتقديم على الصف الأول الابتدائى 2023

اقتصاديون يحذرون من حدوث ركود للاقتصاد البريطانى خلال العام الجارى

مباحثات مع الراعى الاستراتيجى الحكومى لاقتصاد الهيدروجين ببريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء أبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى