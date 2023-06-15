الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس برلمانية "مستقبل وطن" بمجلس الشيوخ: الحوار يقرب وجهات النظر

النائب حسام الخولي
النائب حسام الخولي

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن هناك محورين حول زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والجدل الأكثر هو التفرغ والذي يعتبر من الدستور ويحدده القانون، والتفرغ من الشركات الخاصة والحكومة، الجدل فقط حول المحامي والدكتور وأستاذ الجامعة هل يتفرغ نهائيا، ولكن حالياً مسموح له في القوانين.

وأضاف النائب حسام الخولي، في تصريحات لـ"الدستور": أن الحوار الوطني يقرب وجهات النظر، أما زيادة الأعداد فلها معايير معروفة وبعدها نقدر أن نحدد عدد زيادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ خاصة بعد تشغيل المدن الجديدة وزيادة التعداد السكاني.

وبدأت جلسات يوم الأحد الماضي الموافق 11 يونيو، بجلستين حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتتمثل موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، المقررة خلال الحوار الوطني في النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، عدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين.

بينما تتضمن ملفات لجنة حقوق الإنسان، أوضاع السجون (مراكز الإصلاح) ومراكز الاحتجاز، تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات وحماية الشهود والمبلغين حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات) قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أعضاء مجلس النواب والشيوخ إعداد أعضاء مجلس النواب الأحد الماضى

الأكثر قراءة

للمصريين المقيمين بالسعودية.. المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

"آسيا تايمز" تسلط الضوء على أنظمة الأسلحة المستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية

القبض على سائق ميكروباص لمضايقته فتاة بالقاهرة

تريزيجيه: التأهل إلى أمم أفريقيا أمر طبيعى.. ونسعى لحصد اللقب

غرق طفلين أثناء السباحة فى ترعة بأسوان

المرور: الرادارات الحديثة تلتقط 1297 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء أبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى