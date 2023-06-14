الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نابي كيتا يقود تشكيل غينيا لمواجهة منتخب مصر

منتخب غينيا
منتخب غينيا

أعلن كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام منتخب مصر في الجولة الخامسة من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

ويتواجد منتخب غينيا في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط ومتأخرا عن منتخب مصر بفارق الأهداف.

ويسعى الفريق الغيني لتحقيق الفوز اليوم من أجل انتزاع الصدارة من منتخب مصر وضمان التأهل لنهائيات كأس العالم.

ويتواجد نابي كيتا لاعب وسط ليفربول السابق وفيردر بريمن الألماني الجديد في تشكيل الفريق الغيني.

وجاء تشكيل منتخب غينيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إبراهيم كونيه

خط الدفاع: إيساجا سيلا - مختار دياخابي - ساديو سو - أنطونيو كوتنتي

خط الوسط: امادو دياوارا - إيلاش موريبا - نابي كيتا

خط الهجوم: فرانسوا كامانو - شيروه جوراسي - مورجان جيلافوجي

نابي كيتا منتخب غينيا منتخب مصر مباراة مصر وغينيا تصفيات أمم إفريقيا 2023

الأكثر قراءة

إدارة بلدية المحلة تفتح أبواب الاستاد للاحتفال.. والجماهير تنتظر على طريق المنصورة

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني

خلاف على ركنة.. إحالة المتهم بالتعدى على طالب بالشروق للجنايات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يونيو 2023

هل سيتم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023؟.. التأمينات تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى