نابي كيتا يقود تشكيل غينيا لمواجهة منتخب مصر

أعلن كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام منتخب مصر في الجولة الخامسة من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

ويتواجد منتخب غينيا في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط ومتأخرا عن منتخب مصر بفارق الأهداف.

ويسعى الفريق الغيني لتحقيق الفوز اليوم من أجل انتزاع الصدارة من منتخب مصر وضمان التأهل لنهائيات كأس العالم.

ويتواجد نابي كيتا لاعب وسط ليفربول السابق وفيردر بريمن الألماني الجديد في تشكيل الفريق الغيني.

وجاء تشكيل منتخب غينيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إبراهيم كونيه

خط الدفاع: إيساجا سيلا - مختار دياخابي - ساديو سو - أنطونيو كوتنتي

خط الوسط: امادو دياوارا - إيلاش موريبا - نابي كيتا

خط الهجوم: فرانسوا كامانو - شيروه جوراسي - مورجان جيلافوجي