إحالة المتهمين بسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح فى المرج للجنايات

أحالت نيابة المرج، اليوم الأربعاء، المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة المرج، لمحكمة الجنايات.

وكشف قرار الإحالة عن أن المتهمين هم "اسلام .م"، "أمير.م" عاطلين سبق اتهامهما فى قضايا سرقة وسرقة بالإكراه، أقرا بارتكابهما وقائع سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة المرج.

وأقروا بارتكاب وقائع السرقة بهدف التربح والإنفاق على أنفسهم.

وبداية الواقعة كانت عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بتعرضهم للسرقة بالإكراه على يد شخصين وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة بهدف التربح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.