السيسي: "اوعوا تنسوا.. 80 مليار جنيه تكلفة ما بعد 25 يناير"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة تكلفت بـ80 مليار جنيه بعد أحداث 25 يناير بخلاف محاربة الإرهاب.

الإخوان قاموا بضرب الكنائس والجوامع ومحطات الكهرباء

أضاف السيسي خلال كلمته خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، أن الاحتياطي النقدي انتهى في سنة ونصف والذي حققته الدولة على مدار 17 عامًا، مؤكدًا أن الإخوان قاموا بضرب الكنائس والجوامع ومحطات الكهرباء.

شدد الرئيس على أن ماتم هو إنقاذ للوطن:"لو كنت خفت كان زمانكم كلكم في خراب ودمار اوعوا تنسوا".