الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسي: "اوعوا تنسوا.. 80 مليار جنيه تكلفة ما بعد 25 يناير"

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة تكلفت بـ80 مليار جنيه بعد أحداث 25 يناير بخلاف محاربة الإرهاب.

الإخوان قاموا بضرب الكنائس والجوامع ومحطات الكهرباء

أضاف السيسي خلال كلمته خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، أن الاحتياطي النقدي انتهى في سنة ونصف والذي حققته الدولة على مدار 17 عامًا، مؤكدًا أن الإخوان قاموا بضرب الكنائس والجوامع ومحطات الكهرباء. 

شدد الرئيس على أن ماتم هو إنقاذ للوطن:"لو كنت خفت كان زمانكم كلكم في خراب ودمار اوعوا تنسوا".

الرئيس عبدالفتاح السيسي احداث 25 يناير 80 مليار الدولة تكلفت الإخوان ضرب الكنائس الاحتياطي النقدي محطات الكهرباء

مواد متعلقة

الرئيس السيسى: "محتاجين ميزانية 2 تريليون دولار علشان نعرف نصرف"

السيسى: "لو سعر الصرف ضيع حياة المصريين مش هنقعد فى مكانا"

الرئيس السيسى يؤكد حضوره افتتاح مصنع الغزل والنسيج بالمنوفية قريبًا

9 سنوات من حكم الرئيس السيسي.. مصر تسترد آثارها المنهوبة في الخارج

السيسى: "مش هنطلع لقدام إلا بتحطيم الفجوة الدولارية"

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: "محتاجين ميزانية 2 تريليون دولار علشان نعرف نصرف"

الرئيس السيسى: اتخذنا إجراءات لمواجهة تأثير سعر الدولار السلبى على المواطنين

شيخ الشافعية يثير الجدل بالصلاة المطلسمة على سيدنا محمد.. فما معناها؟ (فيديو)

التحقيق مع طبيب بتهمة قتل زميله داخل عيادته في الساحل

السيسى: "مش هنطلع لقدام إلا بتحطيم الفجوة الدولارية"

"حياة كريمة": قمنا بتغيير النظرة التشاؤمية لدى شباب الجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى