السيسي: "فكرة العاصمة الإدارية تحويل التراب لأموال.. والدولة لم تتكلف جنيه فيها"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما تحقق بالنسبة لظروف مصر وإمكانياتها كثير من الدول تتساءل "انتوا عملتوها إزاي؟"، مشيرًا إلى أن ظروفنا لا تتحمل ما قامت به الدولة ولكن الموضوع كله كان أفكار، وبدأنا بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي كانت فكرة.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب: "الدولة لم تدفع جنيه من الموازنة للعاصمة أو مدينة العلمين"، مشيرًا إلى أن شركة العاصمة فكرتها، كانت لتحويل الأرض التراب لأموال.

ورحب الرئيس في كلمته بأي شاب أو فتاة لديهم فكرة لمساعدة الدولة، فعليهم التقدم بها لتنفيذها.