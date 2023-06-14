الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسي: "فكرة العاصمة الإدارية تحويل التراب لأموال.. والدولة لم تتكلف جنيه فيها"

جانب من فعاليات المؤتمر
جانب من فعاليات المؤتمر الوطني للشباب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما تحقق بالنسبة لظروف مصر وإمكانياتها كثير من الدول تتساءل "انتوا عملتوها إزاي؟"، مشيرًا إلى أن ظروفنا لا تتحمل ما قامت به الدولة ولكن الموضوع كله كان أفكار، وبدأنا بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي كانت فكرة.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب: "الدولة لم تدفع جنيه من الموازنة للعاصمة أو مدينة العلمين"، مشيرًا إلى أن شركة العاصمة فكرتها، كانت لتحويل الأرض التراب لأموال.

ورحب الرئيس في كلمته بأي شاب أو فتاة لديهم فكرة لمساعدة الدولة، فعليهم التقدم بها لتنفيذها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإداري الجهاز الإدراي للدولة تحويل التراب لذهب مدينة العلمين

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