الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فريق الحجر الصحى بالإسكندرية يقدم الإرشادات للحجاج بمطار برج العرب

التوعية بين الحجاج
التوعية بين الحجاج بالإسكندرية

انطلقت اليوم، أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام، من مطار برج العرب بالإسكندرية، حيث تواجد فريق الحجر الصحي بمديرية الصحة بالإسكندرية مع الحجاج، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وأعلن الدكتور محب حبيب، مدير إدارة الحجر الصحي، عن أن فريق الحجر الصحي يعمل على رفع الوعي الصحي بين المسافرين في أماكن تواجد الحجاج بمطار برج العرب.

وأضاف أنه تم توزيع حقائب تحتوي على كتيب إرشادي للحج، وماسكات واختبار سريع لفيروس كورونا وكيفية استخدامه.

وتم توجيه الحجاج للطرق الصحيحة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض الأكثر انتشارًا أثناء موسم الحج، والتعريف بالسلوكيات غير الصحية التي قد تتسبب في انتشار الأمراض.

وشددت وزارة الصحة والسكان على حجاج بيت الله الحرام بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية، للوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان، في كل الاستشارات الطبية والوقائية، وذلك بعد وصولهم بسلام إلى الأراضى المقدسة.

رحلات حجاج بيت الله فريق الحجر الصحي مديرية الصحة بالإسكندرية رفع الوعي الصحي الإسكندرية

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