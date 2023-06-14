بعد نشر "الدستور" حالتها.. "الصحة" تتكفل بعلاج الطالبة حنين عادل

في استجابة سريعة لما نشرته جريدة الدستور عن الطالبة حنين عادل السيد، من أوائل الطلاب على محافظة المنوفية، أكدت وزارة الصحة تكفل حالتها وعلاجها، وتبني حالتها الصحية حتى تصبح بخير.

وقالت الطالبة حنين عادل السيد في تصريح خاص لـ“الدستور”، إن مكتب وزير الصحة تواصل معي وحصل على جميع الإشاعات والتحاليل التي قمت بعملها حتى يتكفلوا بعلاجي على نفقة الدولة.

وأضافت الطالبة حنين عادل السيد: سوف يتم عرضي على الأطباء خلال الأيام المقبلة لمعرفة آخر تطورات حالتي والقيام باللازم.

وكانت قد فتحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة برعاية الطالبة منة الله عماد، الأولى على المرحلة الإعدادية في كفر الشيخ، بابا من الأمل أمام الطالبة حنين عادل الأولى على الإعدادية في المنوفية (من قرية كفر شبرا زنجي بمركز الباجور بمحافظة المنوفية)، التي حصلت على الدرجات النهائية في كل المواد، ولكنها تعاني من ظروف معيشية صعبة للغاية.

وأعلنت مؤسسة «حياة كريمة» والأكاديمية الوطنية للتدريب أمس تبنيهما للطالبة منة الله عماد تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتبني المواهب والمتفوقين.



وفي السياق ذاته، قالت الطالبة حنين عادل السيد في تصريحات سايقة لـ"الدستور" إنها خضعت لأكثر من 13 عملية في العمود الفقري، مشيرة إلى أنها حصلت على الدرجات النهائية في الترم الأول رغم أنها كانت تذاكر دروسها مستلقية على سرير المستشفى.

وأوضحت «حنين» أنها تعاني تشوهًا في العمود الفقري منذ الولادة، وتحلم بأن تصبح دكتورة متخصصة في أمراض العظام والعمود الفقري حتى تستطيع مساعدة من يعانون من نفس حالتها.

وأضافت: «أحتاج إلى عملية صعبة في ألمانيا.. وأناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الصحة بمساعدتي في إجرائها».

واختتمت الطالبة حنين عادل السيد: «أتمنى الالتحاق بمدارس المتفوقين أسوة بالطالبة منة الله عماد».