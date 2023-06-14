الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد نشر "الدستور" حالتها.. "الصحة" تتكفل بعلاج الطالبة حنين عادل

الطالبة حنين
الطالبة حنين

في استجابة سريعة لما نشرته جريدة  الدستور عن الطالبة حنين عادل السيد، من أوائل الطلاب على محافظة المنوفية، أكدت وزارة الصحة تكفل حالتها وعلاجها، وتبني حالتها الصحية حتى تصبح بخير.

وقالت الطالبة حنين عادل السيد في تصريح خاص لـ“الدستور”، إن مكتب وزير الصحة تواصل معي وحصل على جميع الإشاعات والتحاليل التي قمت بعملها حتى يتكفلوا بعلاجي على نفقة الدولة.

وأضافت الطالبة حنين عادل السيد: سوف يتم عرضي على الأطباء خلال الأيام المقبلة لمعرفة آخر تطورات حالتي والقيام باللازم.

وكانت قد فتحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة برعاية الطالبة منة الله عماد، الأولى على المرحلة الإعدادية في كفر الشيخ، بابا من الأمل أمام الطالبة حنين عادل الأولى على الإعدادية في المنوفية (من قرية كفر شبرا زنجي بمركز الباجور بمحافظة المنوفية)، التي حصلت على الدرجات النهائية في كل المواد، ولكنها تعاني من ظروف معيشية صعبة للغاية.

وأعلنت مؤسسة «حياة كريمة» والأكاديمية الوطنية للتدريب أمس تبنيهما للطالبة منة الله عماد تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتبني المواهب والمتفوقين.


وفي السياق ذاته، قالت الطالبة حنين عادل السيد في تصريحات سايقة لـ"الدستور" إنها خضعت لأكثر من 13 عملية في العمود الفقري، مشيرة إلى أنها حصلت على الدرجات النهائية في الترم الأول رغم أنها كانت تذاكر دروسها مستلقية على سرير المستشفى.

وأوضحت «حنين» أنها تعاني تشوهًا في العمود الفقري منذ الولادة، وتحلم بأن تصبح دكتورة متخصصة في أمراض العظام والعمود الفقري حتى تستطيع مساعدة من يعانون من نفس حالتها.

وأضافت: «أحتاج إلى عملية صعبة في ألمانيا.. وأناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الصحة بمساعدتي في إجرائها».

واختتمت الطالبة حنين عادل السيد: «أتمنى الالتحاق بمدارس المتفوقين أسوة بالطالبة منة الله عماد».

الأولى على المرحلة الإعدادية الاولى استجابة سريعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المنوفية

الأكثر قراءة

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في تطوير منطقتي "مثلث الخير" وشمال الحسينية

الرئيس السيسى: افتتاح وصلة فى محور جديد من القاهرة للإسكندرية قبل عيد الأضحى

محافظ قنا يتفقد مشروع المفرخ السمكى الصناعى بنجع حمادى

بعد تنفيذ حكم إعدام قاتلها.. القصة الكاملة لطالبة المنصورة نيرة أشرف

تحقيقات مقتل طبيب بعيادته بالساحل: "قتله صديقه وكشفته الكاميرات"

محافظ بورسعيد يدشن المبادرة الرئاسية الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى