الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التمامي: افتتاح الرئيس السيسي مشروعات حياة كريمة ومؤتمر الشباب خطوة رائعة نحو الجمهورية الجديدة

النائبة ولاء التمامي
النائبة ولاء التمامي

أكدت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن افتتاح  فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مشروعات حياة كريمة بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة ضمن حياة كريمة تهدف إلى. تحسين معيشة المواطنين  فى كافة أنحاء الجمهورية.

وطالبت التمامي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات على الأراضي.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية مشروعات “حياة كريمة” والتي كان لها تأثير إيجابي كبير في تغيير حياة الريف المصري، قائلة: كانت خطوة في منتهى الأهمية وشعر بها جميع المواطنين في محافظات الجمهورية.

وأشادت التمامي، بالرسائل المهمة التى أطلقها الرئيس خلال الافتتاح، فيما يتعلق بملف الزراعة والصناعة، والتوسع فيهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرة إلى أن عمليات التنمية التي تتم على مستوى الجمهورية سيكون لها تأثير إيجابي كبير لدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت النائبة ولاء التمامى، أن الاهتمام بالملف الصناعي خطوة مهمة في توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بما يساهم في رفع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

واختتمت بالإشادة بافتتاح الرئيس فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، مؤكدة أن افتتاح الرئيس لجامعة برج العرب خطوة رائعة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

ولاء التمامي افتتاح الرئيس السيسي مشروعات حياة كريمة الابعادية مؤتمر الشباب برج العرب بناء الجمهورية الجديدة

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