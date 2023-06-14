رئيس جامعة المنوفية يحضر اجتماع خطة النواب لبحث إنشاء المدينة الطبية

حضر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخرى الفقى رئيس اللجنة، وبحضور نواب محافظة المنوفية بمجلسى النواب والشيوخ والسكرتير العام المساعد بمحافظة المنوفية، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النواب بشأن إدراج مشروع المدينة الطبية الجديدة بجامعة المنوفية.

أكد رئيس الجامعةـ أن جميع النواب طالبوا بأهمية إدراج هذا المشروع الهام والحيوى لمردوده عل تقديم الخدمات العلاجية والصحية لمحافظة المنوفية والمحافظات الأخرى نظرا للإحتياج الشديد لوجود هذا الصرح الطبى، خاصة فى ظل وجود عجز شديد بأسرة العناية المركزه وعدد من التخصصات الطبية التى يحتاجها المرضى في المستشفيات الأخرى المحافظة، كما أكد النواب على ضرورة تنفيذ هذا المشروع لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، تماشيا مع سياسة الدولة ٢٠٣٠ تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

هذا وقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، عرضا عن الوضع الحالى للمستشفيات الجامعية والتحديات التى تحول دون تقديم الخدمة العلاجية المطلوبة والنقص الحاد فى أسرة الرعاية المركزة وغرف العمليات ونقص بعض التخصصات التى يحتاجها المرضى، منبها على دور المستشفيات الجامعية ليس فقط تقديم الخدمة العلاجية، وإنما أيضا دورها الحيوى التعليمى فى المجال الطبى والتدريب لخريجي كليات الطب ومستشفيات وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، موضحا المستهدف تحقيقه والوصول إليه من تنفيذ هذا المشروع القومى الذى يعد انفراجة كبيرة فى توسعات المستشفيات الجامعية، والذى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير المنظومة الطبية على مستوى الجمهورية وتقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين، حيث يستهدف المشروع زيادة عدد الأسرة الداخلية من ٩٨٠ إلى ٣٧٠٠ سريرا، وأسرة الداخلي من ٨١٦ إلى ٢٣٣٠ وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من ١٦٤ إلى ٣٧٠ سريرًا، وزيادة عدد غرف العمليات من ٣٤ إلى ٦٥ غرفة.

وأوضح، أن النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة أثنى على المشروع لما سيحدثه من نقلة نوعية في القطاع الصحي لمحافظة المنوفية والمحافظات المجاورة.

وفى الختام قدم رئيس الجامعة الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ولجميع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمنوفية على الدعم الكامل لتنفيذ هذا المشروع والسعى الدائم لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة، متمنيا أن يتم البدء فى التنفيذ فى أقرب وقت لتحقيق أهداف المشروع.