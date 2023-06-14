الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: صرف 600 ألف جنيه للأسر الأولى بالرعاية خلال مايو

ايمن مختار
ايمن مختار

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن صرف 600 ألف جنيه مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر مايو على مستوى المحافظة وعددهم 1454 أسرة، تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية، وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.

جاءت تصريحات مختار، بناءً على التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه في حالة الصرف نقدًا حتى 500 جنيه، يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه، يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذًا للقانون، والمشروعات الصغيرة يتم شراء البضاعة للمواطن عن طريق لجنة من مؤسسة التكافل الاجتماعي.

كما أوضح وكيل الوزارة، أنه تم أيضًا تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لعدد 15 حالة تنوعت ما بين مساعدات زواج وتقديم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمعاقين وأيضًا مشروعات تمكين اقتصادي فضلًا عن مساعدات مالية، وهذه الحالات هي التي تم بحثها من خلال مندوب التضامن الاجتماعي بالمركز التكنولوجي للمحافظة.

ووجّه مختار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض المحافظة، والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية.

وثمّن المحافظ، دور وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية على دعمهم المستمر للأسر الأولي بالرعاية وتقديم كل المساعدات لهم سواء في حالات الأمراض المزمنة، أو متحدي الإعاقة، أو الحالات المرضية، أو كبار السن، وأصحاب الدخل الضعيف، أو المشروعات الصغيرة، أو الحالات الملحة، أو حالات الزواج.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مساعدات خيريه شهر مايو

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