"القابضة للمياه" و"التميز الحكومي" يعقدان ورشة عمل لتدريب فرق عمل الجوائز

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

وشهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وكلا من الدكتور صلاح بيومي والدكتور أحمد معوض نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، جانبا من فعاليات ورشة عمل "آليات ومنهجية الوصول إلى الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات"، بحضور مدراء خدمة العملاء والخط الساخن من الشركات التابعة للشركة القابضة بمحافظات الجمهورية.

وأعرب المهندس ممدوح رسلان، عن سعادته بورشة العمل التي تضم نخبة من أفضل العناصر في مجال خدمة العملاء والخط الساخن، لاتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق التميز في اﻷداء المؤسسي بما ينعكس في تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأكد أن منظومة التطوير والارتقاء بمعدلات اﻷداء أحد اﻷهداف التي تتبناها الشركة القابضة من خلال نظم التقييم السنوية، والإدارة بالأهداف، لتتبلور هذا العام بالشراكة مع جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط، لإطلاق جائزة التميز الداخلي في مجالي خدمة العملاء والخط الساخن.

وأشار إلى أن جائزة التميز الداخلي تعزز من قدرة الشركة القابضة وشركاتها التابعة على المنافسة في الجوائز اﻹقليمية والدولية، وفرصة حقيقية لتطوير المورد البشرى، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، وبناء كوادر متميزة وفقا لتقييم فعلى ومعايير محددة.

وقال المهندس ممدوح رسلان، عن اختيار مجالي الخط الساخن وخدمة العملاء، لتكون انطلاقة تطبيق الجائزة، وذلك باعتبارهما نقطتي الوصل الرئيسية بين الشركة والمواطن، ومقياسا لتحديد مدى الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين، ومؤشر حقيقي عن جودة الخدمات المقدمة.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة حريصة على تطبيق هذا المشروع للوقوف على نقاط التميز الحالية وتطويرها، وتعزيز روح الابتكار والابداع والمكافأة على التميز، نشر ثقافة الجودة والتميز، تحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين.

ووجه المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الشكر لفريق العمل من الشركة القابضة ووزارة التخطيط القائمين على إطلا جائزة التميز الداخلي، والتي تساهم بشكل كبير فى تطوير اﻷداء وخلق روح التنافس اﻹيجابى بين الشركات التابعة.

وأشار جابر إلى أن شركة مياه الشرب باﻹسكندرية، من خلال إدارة الخط الساخن، ميثاق للمتعاملين، وتعنى أن الشركة تلتزم بتقديم الخدمات بالجودة والكفاءة المطلوبة التى تلبى متطلبات المواطن، فى مقابل أن هناك واجبات عليه الالتزام بها.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أوضحت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي أن إطلاق الجوائز الداخلية من شأنه العمل على تعميق ثقافة التميز بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحي وشركاتها التابعة والتي تنعكس بدورها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشادت سعيد بمبادرة الشركة لتدشين نظام جوائز التميز الداخلي واستعدادها الكامل لتوفير كافة المتطلبات لتطبيق النظام على مستوى الجهات التابعة، كما استعرضت سهى فئات الجائزة الوطنية" جائزة مصر للتميز الحكومي" ومراحلها المختلفة بداية من كتابة طلب الترشح وصولا الى اعلان النتائج وتكريم الفائزين. مشيرة الى المشاركة الفعالة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على مدار الدورات الثلاث الماضية وتأهلها للفوز بعدد من الجوائز سواء على مستوى الفئات المؤسسية وكذلك الفردية.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد صديق، مدير جوائز الخدمات الحكومية، أن جائزة التميز الداخلي تهدف إلى إلقاء الضوء على النماذج والممارسات الناجحة، تعزيز روح الابتكار والإبداع، نشر ثقافة الجودة والتميز، تشجيع المنافسة بين مراكز خدمة العملاء والخطوط الساخنة، وبناء كوادر متميزة، تبنى معايير دولية عالمية فى مجال تميز الخدمات، تعزيز مبدأ رضا الموظفين، إضافة إلى عرض محاور ومعايير منظومة تقييم الخدمات الحكومية المصرية والتى تشمل محور تجربة المتعامل ومدى رضاءه عبر مختلف مراحل رحلته للحصول على الخدمة، ومحور التركيز على المتعاملين ويركز على أهمية فهم الجهة لمتعامليها من أجل تقديم خدماتها بشكل أفضل، بالإضافة إلى محاور الربط الاستراتيجي والقيادة، والخدمات وقنوات تقديمها، وكفاءة الخدمة والابتكار، فضلًا عن تمكين الموارد البشرية، والتكنولوجيا المتكاملة وإدارة المعرفة.

جاء ذلك بحضور كلا من المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب باﻹسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى باﻹسكندرية، وممثلين من مسؤولي جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط.