ريال مدريد يكشف عن قميص الموسم الجديد

كشف نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا اليوم الأربعاء، عن زي الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2023-2024.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي قميص الفريق والذي اتسم باللون الأصفر، الأسود والأبيض، حيث تصدر الإعلان فينسيوس جونيور، إيدير ميليتاو ولوكاس فاسكيز.

يذكر أن ريال مدريد قدم موسم متواضع الموسم المنصرم حيث حقق بطولة وحيدة وهي كأس الملك.

🤍🎶 Llevo tu camiseta, pegada al corazón.

🆕👕 ¡Ya está aquí nuestra 1º equipación 2023/24!

🟡 @adidasfootball — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023

وينشط الريال هذا الصيف بقوة حيث استغنت الإدارة عن 4 لاعبين وهم كريم بنزيما، ماريانو دياز، ماركو أسينسيو وإيدين هازارد.

بينما ضم الريال كل من براهيم دياز، فران جارسيا، وجودي بيلينجهام.

وأكد نادي ريال مدريد حصول فينيسيوس جونيور على القميص رقم 7، بدلًا من القميص رقم 20 الذي كان يرتديه في الموسم المنصرم 2022 - 2023.

بينما حصل فران جارسيا، المنضم حديثًا إلى صفوف ريال مدريد، خلال تقديمه ظهر اليوم الإثنين، بالقميص رقم 20 الذي كان يحمله فينيسيوس.

كما حصل البرازيلي رودريجو جويس على القميص رقم 11 بدلًا من 21، وذلك عقب رحيل ماركو أسينسيو بنهاية موسم 2022 - 2023.