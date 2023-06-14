الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 14 يونيو 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

تقدم "الدستور" حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية، الأربعاء ١٤ يونيو لعام ٢٠٢٣ حسب موقع Hindustan times.

برج الحمل:
قد يكون الدخل الثابت من المدخرات مفيدًا لتعليم اطفالك،  أولئك الذين يرغبون في الدراسة في الخارج  سيجدون دعمًا للأسرة، سيكون لديك الدافع للعودة إلى لياقتك وقد تنضم إلى صالة الألعاب الرياضية، و يتم اليوم حل قضية ملكية وديا بين أفراد العائلة.

برج الثور:
من المتوقع حدوث تحسن في الدخل بالنسبة للبعض، وحصول البعض استراحة جيدة من العمل،  من المقرر أن ترتفع شعبيتك بين العائلة والأصدقاء اليوم بسبب موقف قمت به، و يمكن للطلاب التطلع إلى بداية واعدة.

برج الجوزاء:
من المؤكد أن الحفاظ على التركيز سيساعدك  طول طريقك المهني، أولئك الذين يخططون للاستقرار خارج المدينة سيحصلون على الدعم الكامل من الأسرة، لا توجد مشاكل متوقعة فيما يتعلق بالصحة، و أولئك الذين يحاولون الحصول على قروض من مصادر مختلفة سينجحون، و يشار إلى السفر إلى الخارج بالنسبة للبعض، اما الذين يحاولون بيع العقار سيجدون اليوم مشتري.

برج السرطان :
سيثبت قضاء الوقت مع العائلة أنه أداة مثالية لمواجهة التوتر،  من المؤكد أن مناقشة الاستثمارات اليوم سيحسن من حالتك المالية، من المحتمل أن يتوجه الكثير للسفر ويقومون بالاستمتاع ببعض الأماكن المثيرة للاهتمام، يجب أن تعلم أن الممتلكات المكتسبة مؤخرًا سوف تعدك بإعطاء عوائد جيدة.

برج العقرب:
يمكن أن يكون القليل من جمع الأموال اليوم مربحًا ويمنحك شراء بعض الاشياء الجيدة، قد تحصل على أوراق مهمة لإنهاء شيء مهم في العمل، ومن المحتمل أن يفسد أحد أفراد الأسرة سريع الغضب مزاجك، قد تجبرك مشكلة  خاصة بملك منزلك على طلب المساعدة القانونية و لكنك ستتمكن من اتخاذ القرار الصحيح.

برج العذراء:
سيسمح لك رصيد البنك اليوم بشراء شيء رئيسي كنت تتمناه، قد تأتي الفرص الواعدة لأولئك الذين يريدون تبديل الوظائف.د، وقد يحتاج الطفل أو أحد أفراد الأسرة إلى مساعدتك ودعمك، إن اتباع النظام الغذائي الصحيح والبقاء نشيطًا هما مفتاحك لصحة جيدة، و من المتوقع أن تكون مرافقة شخص ما في رحلة تعد بمزيد من المتعة.

برج الميزان:
ستتمكن اليوم من الحفاظ على لياقتك البدنية والتمتع بصحة جيدة، ومن المرجح أن يساعد التحكم الجيد في الإنفاق على زيادة مدخراتك في هذه الأوقات التضخمية، قد يفوزك أداء المسؤولية بشكل مرضي على الصعيد المهني بالتقدير، وستمنحك المسؤوليات الأسرية القليل من الوقت للاستمتاع.

برج العقرب:
تأتي الثروة إليك اليوم على شكل إرث،  ستتمكن من البقاء متقدمًا على الآخرين اليوم، قد يكون تناول الطعام الصحيح هو مفتاحك لصحة جيدة، و قد يستغرق حل نزاع عائلي الكثير من يومك، لا تعطي أي معلومات عن صفقة عقارية لمن لا تعرفهم جيدًا.

برج القوس:
سوف تجد الميزانية الجيدة اليوم للتغلب على أزمة السيولة دون أي قلق، سيكون المرؤوس الجديد في العمل بمثابة هبة من السماء وسيأخذ عبء العمل الكبير عن كاهلك، قد يكون من الصعب إيجاد وقت للعائلة اليوم ، لكنك ستتمكن من تعويضه لاحقًا، و من المحتمل أن تصبح مدركًا لصحتك وتصبح أكثر انتظامًا في روتين التمرينات الرياضية اليومية.

برج الجدي:
تبدو الفرص مشرقة بالنسبة لك للفوز  بشيء كنت تتمناه، شهرتك المهنية من المرجح أن تنتشر على نطاق واسع، سيكون جعل الجو هادئًا في المنزل أمرًا مهمًا إذا كنت تريد الراحة، من الأفضل ترك قضية الممتلكات دون مساس اليوم.

برج الدلو:
أخبار ممتازة تنتظر أولئك الذين يبحثون عن وظيفة أفضل، و ستتمكن من إحداث تغييرات في نمط حياتك من أجل صحة أفضل، أولئك الذين يخططون لرحلة طويلة سيجدون أن الأمور تسير بسلاسة، و القضايا المتعلقة بالملكية لا ينبغي أن تمس اليوم، يفترض التخطيط للمستقبل أهمية للطلاب في هذه المرحلة.

برج الحوت:
ستكون المعاملة المالية اليوم في صالحك وتضيف إلى ثروتك، من المرجح أن يثق كبار المسؤولين بك في الأمور المهنية، و قد يأتي صديق أو قريب ليقضى معك لبضعة أيام، يتطلع في رحلة خارج المدينة و يمكن للبعض البدء في أعمال تجديد كبيرة في منزله.

أبراج الأبراج الفلكية الاستثمارات الألعاب الرياضية الدراسة في الخارج الحصول على قروض برج الدلو برج الحوت برج الجوزاء برج الحمل برج الثور برج السرطان برج العذراء برج العقرب برج القوس حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية

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