مقبرة الخالدين اقتراح الباز فى "البساط أحمدى" الذى أصبح واقعا

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مقبرة الخالدين في مكان مناسب.

ولفت الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أنه اقترح إنشاء مقبرة الخالدين مبكرًا في برنامج البساط أحمدي، وبنفس المسمى، وينقل فيها رفات من أضافوا لمصر.

وأضاف أن فكرة إنشاء مقبرة الخالدين مهمة، لأن الناس قبل قرار الرئيس روجوا أن البلد تهدم الآثار وتحطمها، وأن ما يحدث خطر كبير، بل أن البعض جمع توقيعات لرفع مذكرة لليونسكو ضد مصر.

وأكد الباز، أن قرار الرئيس السيسي تأكيد على شكل الجمهورية الجديدة والاستجابة، مردفا: "النظام وصله إن فيه مشكلة، والناس اللي شايفين خطر يقولوا لأن البلد بلد الجميع والناس لا تنده في مالطة".

واقترح الباز، أن تضم اللجنة المعنية بتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، المعارضين لنقل المقابر، لعرض وجهة نظرهم وتوضيح الخطورة التي يتحدثون عنها.



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