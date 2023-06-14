الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقبرة الخالدين اقتراح الباز فى "البساط أحمدى" الذى أصبح واقعا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مقبرة الخالدين في مكان مناسب.

ولفت الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أنه اقترح إنشاء مقبرة الخالدين مبكرًا في برنامج البساط أحمدي، وبنفس المسمى، وينقل فيها رفات من أضافوا لمصر.

 

وأضاف أن فكرة إنشاء مقبرة الخالدين مهمة، لأن الناس قبل قرار الرئيس روجوا أن البلد تهدم الآثار وتحطمها، وأن ما يحدث خطر كبير، بل أن البعض جمع توقيعات لرفع مذكرة لليونسكو ضد مصر.

وأكد الباز، أن قرار الرئيس السيسي تأكيد على شكل الجمهورية الجديدة والاستجابة، مردفا: "النظام وصله إن فيه مشكلة، والناس اللي شايفين خطر يقولوا لأن البلد بلد الجميع والناس لا تنده في مالطة". 

واقترح الباز، أن تضم اللجنة المعنية بتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، المعارضين لنقل المقابر، لعرض وجهة نظرهم وتوضيح الخطورة التي يتحدثون عنها.


اقرأ أيضًا: الباز يطالب بنقل رُفات الشخصيات التاريخية إلى "مقبرة الخالدين"

محمد الباز مقبرة الخالدين

مواد متعلقة

"الباز" يكشف سر الهجوم على عبدالسند يمامة فور إعلانه الترشح للرئاسة

الأرصاد: طقس الأربعاء ربيعى ودرجات الحرارة فى معدلاتها الطبيعية

عبدالرحيم: 100 مقبرة مهددة بالانهيار فى الإمام الشافعى.. و"الخالدين" هدفها الإنقاذ

يونس مخيون لـ"الشاهد": الإخوان رفضوا النصح ولفقوا الاتهامات والأكاذيب

يونس مخيون لـ"الشاهد": خروج عماد عبدالغفور من حزب النور لأننا خفنا يورطنا

يونس مخيون لـ"الشاهد": نصحت مرسى بالسماع لجبهة الإنقاذ ورفض

رئيس حزب الوفد: 53 عضوا يؤيدون ترشحى لانتخابات الرئاسة المقبلة

يونس مخيون لـ"الشاهد": "الإخوان قالوا الدم هيكون للركب لو خسر مرسى الانتخابات"

الأكثر قراءة

يونس مخيون لـ"الشاهد": القنصلية الأمريكية بالإسكندرية طلبت منا مشاركة الإخوان فى رابعة

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد بداية العام الدراسى الجديد 2023-2024 فى المدارس

يونس مخيون: قيادات الإخوان تركوا اعتصام رابعة قبل عملية الفض

"العبوا غيرها".. الباز يوجه رسالة لإعلام الإخوان ولجانهم الإلكترونية

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فى سماء محيط دمشق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلى فى حادث الحدود.. ثغرات واستنتاجات وقرارات فورية

رئيس "الوطنى الفلسطينى" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة