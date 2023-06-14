الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسمياً.. فادي هاني يوقع عقود تدريب سلة أحد السعودي

فادي هاني يتولى تدريب
فادي هاني يتولى تدريب سلة أحد السعودي

أعلن الفريق الأول لكرة السلة بنادي أحد السعودي تعاقده مع المدير الفني المصري فادي هاني، لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووصل المدير الرياضي لقطاع كرة السلة في نادي أحد القاهرة مساء اليوم، للتوقيع مع فادي هاني لتولي مهمة تدريب الفريق السعودي.

ويعد نادي أحد السعودي من أعرق الأندية السعودية في كرة السلة، والذي ينافس على كافة الألقاب في المملكة العربية السعودية.

وتأتي خطوة التعاقد مع المدير الفني فادي هاني، في إطار خطة فريق أحد من أجل إعادة ترتيب الفريق الأول للسلة خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن فادي هاني كان قد تولى مهمة تدريب أندية الزمالك وطلائع الجيش وسموحة، خلال السنوات الماضية.

من جانبه أكد فادي هاني المدير الفنى الجديد لفريق أحد السعودي ان هدفه تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق السعودى وتقديم موسم جيد مع أحد في ظل الإمكانيات الكبيرة التى يتمتع به الفريق السعودي.

واشار فادي هاني انه سيعقد جلسه مع مجلس إدارة النادي للاتفاق على كافة احتياجات الفريق قبل إنطلاق الموسم.

فادي هاني المدير الفني فادي هاني أحد السعودي كرة السلة فادي هاني المدير الفنى الجديد لفريق أحد السعودي

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