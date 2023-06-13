الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو مجلس النواب الليبى: لم نتلق نسخة رسمية من مخرجات لجنة 6+6 حتى الآن

عز الدين قويرب
عز الدين قويرب

قال عز الدين قويرب، عضو مجلس النواب الليبي وعضو لجنة 6+6، إن مجلس النواب الليبي لم يتلق نسخة رسمية من مخرجات لجنة 6+6 حتى الآن.

لجنة 6+6

وأكد عضو البرلمان الليبي، خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مسودات لجنة 6+6 قد تلقى معارضة من بعض الأطراف، خاصة وأن أي قاعدة قانونية لا تنسجم مع الواقع فهي قابلة لإعادة المناقشة، لافتًا إلى أن أي نقاط خلافية يجب أن تخضع لإعادة النظر.

وتابع: "مجلس النواب الليبي يقدّر كل المخاوف من مختلف الأطراف، مؤكدًا أن التواصل الرسمي مع البرلمان مسؤولية لجنة 6+6، مشيرًا إلى أن الفرصة لم تسنح لكل أعضاء البرلمان لإبداء آرائهم في مسودات لجنة 6+6 حتى الآن، فقوانين الانتخابات يجب أن تكون غير إقصائية".

العمل البرلماني الليبي 

واستطرد: "من المتوقع تسليم مسودة مخرجات لجنة 6+6 إلى البرلمان خلال يومين، مؤكدًا أن المجلس يسعى للتوصل إلى توافق بشأن جميع النقاط الخلافية".

ولفت إلى أن القواعد النمطية والأمور الفنية ليس عليها خلاف، مشيرًا إلى أن بعض الخلافات تحمل أبعادًا سياسية، وأن قبول ترشح العسكريين للانتخابات يعني استقالتهم من مناصبهم العسكرية، مضيفًا أن الإعلان الدستوري يمنح 30 مقعدًا لكل إقليم.

عضو برلمان ليبيا لجنة 6 6 القاهرة الإخبارية مخرجات اللجنة الانتخابات الرئاسية الليبية

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