الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. إمبابى: القطاع الخاص يجب أن يشارك فى صناعة التشريع

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال محمد إمبابي، الرئيس السابق للغرفة التجارية بالجيزة إن القطاع الخاص يجب أن يكون ممثلًا في الهيئات الحكومية وألا يكون مجرد تمثيل شرفي، موضحًا أنه يجب أن يشارك في صناعة التشريع مع الدولة خاصة من يطبق عليه هذا التشريعات.

أضاف إمبابي خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «أولويات الاستثمارات العامة ـ ملكية وإدارة أصول الدولة - تمويل الاستثمار العام»، اليوم الثلاثاء، أن 80% ممن تنطبق عليهم القرارات غير مشاركين في وضعها.

محمد إمبابي الغرفة التجارية التشريعات الاستثمارات العامة الحوار الوطنى اليوم الثلاثاء

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