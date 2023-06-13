الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

لمدة أسبوع.. فرقة قصر ثقافة العقاد تقدم العرض المسرحى "دعاء الكروان"

صورة من العرض
صورة من العرض

شهد قصر ثقافة العقاد، انطلاق العرض المسرحي "دعاء الكروان"، "تجارب نوعية" لفرقة قصر ثقافة العقاد، والذي يستمر لمدة سبعة ليالٍ، ويأتي ضمن الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث العرض من خلال منحوتة فنية في قلب قاعة بقصر ثقافة العقاد عن الحب والانتقام، ما بين ما هو كره وحب من خلال الأحداث الرئيسية للرواية التى يتناولها الكاتب بكرى عبدالحميد بشكل تجريب وقام بالتجريب عليها أكثر مخرج العرض، من خلال آمنة التى تخرج من مخيلتها كل الأحداث، وتصدمنا بها من خلال صراع ما بين الواقع والخيال ومن خلال هنادي الأخت المقتولة بخيوط الحكاية، والمقتولة بالحب والمقتولة بسلطة الذكورية، ومن هنا تتحول مشاهد الرواية الأساسية إلى صراع على الحب والانتقام بين هنادى وآمنة، والمهندس والخال والأم والكروان الذي يتحول إلى قارع طبول داخل أحداث الرواية.

العرض تأليف بكري عبدالحميد، سينوغرافيا وإخراج خالد عطاالله، بطولة حسن فهمي، محمد موسى، نادين محمد، شيماء رجب، أميرة موسى، فاطمة طارق، أسامة عبدالراضى، حبيبة موسى، كرستين سبحة، حاتم فاروق، محمد خيرى، حنين حسن، آية أحمد.

جاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المهندس محمود جمال، المخرج حمدى أبوالعلا، الناقد طارق مرسى، وليد فتحى من إدارة المسرح.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، استمرارًا لعروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.

قصر ثقافة العقاد العرض المسرحي دعاء الكروان فرقة قصر ثقافة العقاد الموسم المسرحي الهيئة العامة لقصور الثقافة

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