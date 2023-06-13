الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أستاذ زراعة يطالب بالتركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال محمد سالم مشعل، أستاذ الزراعة إن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الأمن الغذائي وهذا ما ظهر جليًا في العديد من المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثانية للجنة الزراعة والأمن الغذائي المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي تناقش دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون.

وأوصى أستاذ الزراعة بضرورة الاهتمام بالاستثمار في قطاع الزراعة، والتركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة، وتحسين نظم الري الحديث تبطين الترع، وتعديل التركيب المحصولي، والاهتمام بإنشاء شركات لتسويق المنتجات الزراعية، والرقابة على أسواق مستلزمات الإنتاج، وتطوير الإرشاد الزراعي ورفع أداء الجمعيات التعاونية.

محمد سالم الأمن الغذائي المشروعات المحور الاقتصادي مستلزمات الإنتاج

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