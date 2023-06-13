الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تزور مجلس المدينة لمتابعة سير العمل بالأقسام

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، رافقها خلالها اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل بالأقسام المختلفة.

وخلال متابعتها لمنظومة العمل بإدارة الإيردات، شددت محافظ دمياط، على الدفع بتلك المنظومة لتحصيل المتأخرات، مؤكدة تغطية العجز بالقسم من خلال الندب لموظفين بالوحدات المحلية القروية والجهات الأخرى، بما يضمن تحقيق طفرة بتلك الخطة خلال الفترة المقبلة.

وبحثت المحافظ، عددًا من ملفات العمل بالوحدة واطلعت على الموقف التنفيذي بكل ملف خاصة ملف التصالح في مخالفات البناء وكذلك سير العمل بالمركز التكنولوجي وآلية التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين، مشددة أيضًا على ضبط منظومة الانضباط الإداري للعاملين بالوحدة، كما أكدت أنه يتم متابعة ذلك دوريًا من خلال فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية.

وترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، اجتماعًا موسعًا جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم ومديرى عدد من الادارات بكل وحدة ، حيث تابعت خلاله سير منظومة العمل بعدد من الملفات وما تم تحقيقه من جهود خلال الفترة الأخيرة.

وبحثت المحافظ، آلية تخطي أي معوقات قد تبطىء منظومة العمل، حيث أكدت أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكل الأعمال بنطاق كل مركز ومدينة، وتعزيز الجهود بين الإدارات بكل وحدة محلية، مؤكدة أيضًا الدفع بالإجراءات الجاري تنفيذها للانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء،  وكذلك إنجاز العمل بمنظومة الايردات وتحصيلها دوريًا.

وفي سياقٍ متصل، وجهت الدكتورة منال عوض، بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمعدات وسيارات جمع القمامة بما يحقق عملها جيدًا والارتقاء بمنظومة النظافة، مشددة على المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها وتقديم تقرير دوري بشأنها، كما وجهت تعليماتها إلى رؤساء القرى بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمتابعة موقف المحاصيل المزروعة وتوريد محصول القمح لهذا الموسم. 

كما أكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للانتهاء من كل الأعمال المدرجة بها وفقًا للخطط الزمنية المحددة.

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