تحرير 66 محضراً تموينياً في حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية التموين بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

وشدد محافظ المنيا على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 66 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 54 محضر تمويني تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - قضايا أخرى)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 12 محاضر (عدم الإعلان عن الأسعار - ذبح خارج المجازر الحكومية - بدون ترخيص - مجهولة المصدر) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين أن مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومناذ بيع السلع والمواد الغذائية ومحطات بيع المواد البترولية والمخابز البلدية المدعمة لضبط الأسعار والأسواق وفرض الأنضباط التمويني والتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وتوافر كافة السلع وأحتياجات المواطنين وعدم أستغلالهم وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ، مشيرا إلي أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة أحياء وقري مراكز المحافظة التسع بالتنسيق مع الإدارات التموينية بهذه المراكز.