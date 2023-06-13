محافظ بني سويف يلتقي أصحاب محلات الجزارة لإقامة شوادر اللحوم

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا، مع أصحاب محلات الجزارة والعاملين في مجال بيع اللحوم، وذلك ضمن خطة المحافظة للسيطرة على الأسعار وضبط منظومة البيع والشراء بهدف تخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين،خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وحضر الاجتماع اللواء سامي علاّم، السكرتير العام المساعد، المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين، المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، الدكتور أحمد الجبالي، مدير الطب البيطري، الدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كل أطراف المنظومة من جهات تنفيذية رقابية وتجّار وأصحاب محلات ومواطنين، للعمل على تخفيض أسعار اللحوم، لدعم وتعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة في توفير هذه السلعة الأساسية والمهمة للمواطنين، وخاصة في ظل الإقبال الموسمي عليها تزامنًا مع قرب حلول العيد، مشيرًا إلى أن طرح اللحوم بأسعار مناسبة وعادلة يعود بالمنفعة على الطرفين، حيث يترتب على ذلك زيادة في المبيعات ناتجة عن إقبال المواطنين على الشراء ومواجهة جشع البعض، والحد من التلاعب برفع الأسعار.

وناقش المحافظ مع الحضور عددًا من الخطوات والإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات والتحديات التي تتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم، سواء المتعلقة بالأعلاف ومدى توافرها وأسعارها وبعض الجوانب التنظيمية والإدارية المرتبطة بإيجارات المحلات وتقليل حلقات التداول بين الوسطاء ومراجعة منظومة العمل الخاصة بنقل وتداول رؤوس الماشية داخل وخارج المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من الطب البيطري والزراعة والتموين والوحدات المحلية المحلية.

وطالب محافظ بني سويف، بإعداد مقترح لإقامة وتنظيم عدد من الشوادر لطرح وبيع اللحوم بأسعار مناسبة، مكلفًا رؤساء المدن بتحديد واختيار أماكن مناسبة لإقامة تلك الشوادر وتوفير المتطلبات والاحتياجات المطلوبة من التجهيزات اللازمة لها، ضمن مبادرة يشترك فيها الجميع من أجهزة تنفيذية وتجار ومجتمع مدنى وقطاع خاص، لتوفير تلك السلعة بأسعار عادلة ومناسبة وتخدم صالح الطرفين سواء المواطن أو التاجر، موجهًا مسؤولي الوحدة الاقتصادية بعمل دراسة تحليلية عن تكلفة اللحوم لبيان وتحديد سعر عادل ومناسب للبيع، من خلال حساب كل الأبعاد والجوانب المتعلقة بسعر العلف والتربية والنقل والتخزين وغيرها من الجوانب.