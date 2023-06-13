برلمانى يؤكد أهمية استقرار التشريعات الضريبية لجذب الاستثمار ومنح حوافز لتوطين الصناعات

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه يوجه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعوته للحوار الوطني تحت شعار "الطريق إلى الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة"، التى تعتبر دعوة "لم الشمل"، للمشاركة فى مناقشة قضايا الوطن والتحديات وإيجاد مخرجات وحلول لها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته في جلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي فى الحوار الوطني، المنعقدة تحت عنوان "أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام"، أن موضوع الجلسة يتعلق بملف هام جدا وهو الاستثمار، موضحاً أن معوقات الاستثمار معلومة للكافة وهناك جهود تبذلها الدولة لإزالتها وهناك قرارات هامة اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار لتذليل العقبات وتستهدف تهيئة بيئة سليمة ومناخ آمن للاستثمار فى مصر.

وأكد "الجندي"، أهمية ألا يقتصر مفهوم تسهيلات وتحفيز الاستثمار على هدف تسريع إجراءات التأسيس، متسائلا عن الحوافز الفعلية الجاذبة للاستثمار مثل (سعر قيمة تمليك أو إيجار الأراضي الصناعية – سعر الخدمات المختلفة: كهرباء، غاز، مياه، وصرف - بحوث التسويق المقدمة)، وما هو تقدير العائد على الاستثمار الحقيقي لجذب المستثمر المحلي أو الأجنبي.

- استقرار التشريعات الضريبية لمدة 10 سنوات على الأقل

وأشار إلى ضرورة استقرار التشريعات الضريبية لمدة 10 سنوات على الأقل، وطالب بخلق بيئة تشريعية مالية وضريبية مُستقرة، وعدم فرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة، ووجود تشريعات محفزة للاستثمار ومساندة للتصدير، وشدد على الدعم الحقيقي للتنمية الصناعية من (دراسات جدوى – دراسات تسويق دولية وإقليمية – حرية تداول البيانات لتسهيل عمل البحوث التسويقية وتقديمها للمستثمر).

وتابع نفتقر إلى سياسات ترويج دولية معاصرة تهتم بأدق التفاصيل حتى نستطيع ترويج مصر كوجهة استثمارية حقيقية منافسة للأسواق الإقليمية التي تتصارع لجذب المستثمرين لدرجة أنها اجتذبت بعض المستثمرين المصريين، وأكد أيضاً أهمية أن تكون هناك حوافز ضريبية مرتبطة بصناعات وأنشطة معينة تحتاج مصر إلى توطينها، ويعلن ذلك للمستثمر المحلي والأجنبي.

واقترح "الجندي"، إنشاء مناطق تصنيع زراعي مرتبطة بمناطق الإنتاج الزراعي الكثيف لبعض السلع الاستراتيجية وإقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة، ودعا إلى تخصيص وطرح جزء من الشركات الحكومية المطروحة في البورصة أو للبيع للمصريين بالخارج وتحفيزهم للاستثمار في مصر.